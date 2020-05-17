Власти России разрешили иностранным игрокам и тренерам вернуться в страну

Правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются иностранными гражданами, вернуться в Россию.

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин. Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в РПЛ футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.