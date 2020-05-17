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Власти России разрешили иностранным игрокам и тренерам вернуться в страну

сегодня, 10:35

Правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются иностранными гражданами, вернуться в Россию.

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин. Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в РПЛ футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:31
А не иностранным ???
Что там с Давыдовым ??...в Софии...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:43
По другому было бы совсем глупо)))
drug01
drug01
сегодня в 10:40
Это хорошо Смолова можно вернуть?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:40
Хрющи довольны их вожак вернётся.
Donner
Donner
сегодня в 10:38
А куда без них?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:37
Теперь для этого нужно разрешение
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