«Авангард» подтвердил, что клуб снимается с ФНЛ

«Авангард» планирует в следующем сезоне играть в ПФЛ из-за существенного сокращения финансирования. Эту информацию подтвердил источник в клубе.
«Авангард» не планирует в следующем сезоне выступать в ФНЛ и намерен играть в первенстве ПФЛ. Основной причиной понижения в классе является существенное сокращение объема финансирования.
1. В футбол там команды не играют, это футболом назвать нельзя, за исключением 6-8 клубов ФНЛ (которые ещё туда сюда)
2. Болельщики это УГ не смотрят. ПФЛ вообще печаль, ФНЛ собственно на 2 человека больше ходить на стадион и на смотрят по Яндексу ещё парочка.
3. Никакую подпитку клубам РПЛ и сборной эти турниры не дают (за очень очень очень редким исключением)
4. Бюджеты раздуты, затраты на какие то заграничные сборы, постоянные скандалы с левыми тратами через фирмы прокладки. Короче необоснованное и нецелевое перекачивание народных бюджетных денег в карманы вопюг и дельцов.
1. В футбол там команды не играют, это футболом назвать нельзя, за исключением 6-8 клубов ФНЛ (которые ещё туда сюда)
2. Болельщики это УГ не смотрят. ПФЛ вообще печаль, ФНЛ собственно на 2 человека больше ходить на стадион и на смотрят по Яндексу ещё парочка.
3. Никакую подпитку клубам РПЛ и сборной эти турниры не дают (за очень очень очень редким исключением)
4. Бюджеты раздуты, затраты на какие то заграничные сборы, постоянные скандалы с левыми тратами через фирмы прокладки. Короче необоснованное и нецелевое перекачивание народных бюджетных денег в карманы вопюг и дельцов.