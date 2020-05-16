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«Авангард» подтвердил, что клуб снимается с ФНЛ

сегодня, 15:30

«Авангард» планирует в следующем сезоне играть в ПФЛ из-за существенного сокращения финансирования. Эту информацию подтвердил источник в клубе.

«Авангард» не планирует в следующем сезоне выступать в ФНЛ и намерен играть в первенстве ПФЛ. Основной причиной понижения в классе является существенное сокращение объема финансирования.

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Сп62
Сп62
сегодня в 20:45
Все деньги за границей. Пора переходить в любители.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:48
Финансы многих загонят в угол.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:47
Пошли очередныепэ потери...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:36
Из-за финансирования многие страдают.
Faustello
Faustello
сегодня в 15:35, ред.
Если ФНЛ и пфл вместе исчезнут, никто и не заметит потери. Ни один ни другой турнир не выполняет ни одной основной задачи:
1. В футбол там команды не играют, это футболом назвать нельзя, за исключением 6-8 клубов ФНЛ (которые ещё туда сюда)
2. Болельщики это УГ не смотрят. ПФЛ вообще печаль, ФНЛ собственно на 2 человека больше ходить на стадион и на смотрят по Яндексу ещё парочка.
3. Никакую подпитку клубам РПЛ и сборной эти турниры не дают (за очень очень очень редким исключением)
4. Бюджеты раздуты, затраты на какие то заграничные сборы, постоянные скандалы с левыми тратами через фирмы прокладки. Короче необоснованное и нецелевое перекачивание народных бюджетных денег в карманы вопюг и дельцов.
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