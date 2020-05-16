«Локомотив» подтвердил информацию о заражении Фарфана коронавирусом

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о заражении нападающего коронавирусом.

Да, у Фарфана положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал. Когда возобновятся тренировки, будем действовать согласно предписаниям соответствующих органов.