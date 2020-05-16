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«Локомотив» подтвердил информацию о заражении Фарфана коронавирусом

сегодня, 19:11

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о заражении нападающего Джефферсона Фарфана коронавирусом.

Да, у Фарфана положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал. Когда возобновятся тренировки, будем действовать согласно предписаниям соответствующих органов.

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Все комментарии
post-navigator
post-navigator
сегодня в 21:09
Он ни с кем не контактировал.
Да-да. Сферический паровоз в вакууме.
Сп62
Сп62
сегодня в 20:41
Зато сэкономил на маске.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 20:40
Сейчас всё может быть!
Columb
Columb
сегодня в 20:11
Не во время.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:53
Началось в деревне утро.

А ещё да же тренироваться не начали.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:43
Надо же такому быть, здоровья Фарфану.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:29
Ясно, кто нарушал режим самоизоляции.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 19:27
Согласно праву всю команду на 14-дневный карантин. Отмазки Мещерякова во внимание не принимаются. Посмотрим теперь на дышло, которым законы ворочают.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 19:24
Жуть(((
Здоровья!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:18
А с игроками Локо контактировал?
drug01
drug01
сегодня в 19:16
Это уже совсем плохо
Волгодон № 2
Волгодон № 2
сегодня в 19:16, ред.
Здоровья ему.
Но лентяй еще тот...
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 19:12
Приехали видать!
Вот вам и возобновление чемпа!
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