«Локомотив» подтвердил информацию о заражении Фарфана коронавирусом

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о заражении нападающего Джефферсона Фарфана коронавирусом.
Да, у Фарфана положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал. Когда возобновятся тренировки, будем действовать согласно предписаниям соответствующих органов.
Да-да. Сферический паровоз в вакууме.
Да-да. Сферический паровоз в вакууме.
А ещё да же тренироваться не начали.
А ещё да же тренироваться не начали.
Здоровья!
Здоровья!
Но лентяй еще тот...
Но лентяй еще тот...
Вот вам и возобновление чемпа!
Вот вам и возобновление чемпа!