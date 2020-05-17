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«Рух» и «Смолевичи» сыграли вничью

сегодня, 21:04
РухЛоготип футбольный клуб Рух0 : 0Логотип футбольный клуб СмолевичиСмолевичиМатч завершен

«Рух» не смог обыграть «Смолевичи» в матче 9-го тура чемпионата Беларуси.

«Рух» (13) занимает 8-е место, «Смолевичи» (4) расположились на 15-й строчке.

Брест, стадион ГОСК Брестский

«Рух» — «Смолевичи» 0:0

«Рух»: Нечаев, Тихоновский, Рахманов, Мигунов, Концевой (Никифоренко 88), Гречихо, Седко (Богомольский 70), Колпачук, Андроник (Садовский 75), Чиж, Диалло
Главный тренер: Седнев Александр.

«Смолевичи»: Гомелько, Василенок, Бутаревич, Жевнеров, Алибеков, Барсуков, Котов, Макаров (Шегрикович 90+1), Пое, Мухамедов (Александрович 76), Верас (Вакулич 60)
Главный тренер: Бразевич Александр.

Предупреждения: Тихоновский 22, Седко 67, Мигунов 72, Вакулич 87

Ранее в другом матче этого тура минское «Динамо» в меньшинстве одолело «Ислочь».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 21:42
Смолевичи не так слабы, как кажется.
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 21:10
Зря по полю бегали.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:07
хоть забили бы для приличия))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:05
Матч получился таким каким и следовало ожидать. Рух самая закрытая команда в Беларуси, как напремер у нас Уфа. Всего 12 голов забито в их матчах за 9 туров, меньше нет не у кого в чемпеонате.
2008 год
2008 год
сегодня в 21:05
Команды типа цска.
beefs
beefs
сегодня в 21:04
ничего удивительного не произошло
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:04
мирно разошлись команды
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