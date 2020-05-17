«Рух» и «Смолевичи» сыграли вничью

«Рух» не смог обыграть «Смолевичи» в матче 9-го тура чемпионата Беларуси.
«Рух» (13) занимает 8-е место, «Смолевичи» (4) расположились на 15-й строчке.
Брест, стадион ГОСК Брестский
«Рух» — «Смолевичи» 0:0
«Рух»: Нечаев, Тихоновский, Рахманов, Мигунов, Концевой (Никифоренко 88), Гречихо, Седко (Богомольский 70), Колпачук, Андроник (Садовский 75), Чиж, Диалло
Главный тренер: Седнев Александр.
«Смолевичи»: Гомелько, Василенок, Бутаревич, Жевнеров, Алибеков, Барсуков, Котов, Макаров (Шегрикович 90+1), Пое, Мухамедов (Александрович 76), Верас (Вакулич 60)
Главный тренер: Бразевич Александр.
Предупреждения: Тихоновский 22, Седко 67, Мигунов 72, Вакулич 87
Ранее в другом матче этого тура минское «Динамо» в меньшинстве одолело «Ислочь».