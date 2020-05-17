«Бавария» в гостях обыграла «Унион»

«Бавария» оказалась сильнее «Униона» в поединке 26-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы (58 очков) продолжают возглавлять турнирную таблицу, берлинцы (30 баллов) — двенадцатые.
Берлин, стадион Альте Форстерай
«Унион» — «Бавария» 0:2 (0:1)
Голы: Левандовски 40 (пенальти), Павар 80
«Унион»: Гикевич, Хюбнер, Шлоттербек, Суботич, Триммель, Андрих (Гентнер 71), Прёмель (Кроос 85), Ленц, Ингвартсен (Меес 81), Уджа (Андерссон 70), Бюлтер (Риерсон 85)
Главный тренер: Фишер Урс.
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара, Мюллер (Кюйсанс 89), Горецка (Коман 71), Гнабри (Перишич 85), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.
Предупреждения: Ленц 12, Дэвис 19, Шлоттербек 51
Судья: Данкерт Бастиан.
Ранее конкурент «Баварии» по чемпионской гонке дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке».