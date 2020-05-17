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«Бавария» в гостях обыграла «Унион»

сегодня, 20:54
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)0 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» оказалась сильнее «Униона» в поединке 26-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы (58 очков) продолжают возглавлять турнирную таблицу, берлинцы (30 баллов) — двенадцатые.

Берлин, стадион Альте Форстерай

«Унион» — «Бавария» 0:2 (0:1)
Голы: Левандовски 40 (пенальти), Павар 80

«Унион»: Гикевич, Хюбнер, Шлоттербек, Суботич, Триммель, Андрих (Гентнер 71), Прёмель (Кроос 85), Ленц, Ингвартсен (Меес 81), Уджа (Андерссон 70), Бюлтер (Риерсон 85)
Главный тренер: Фишер Урс.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара, Мюллер (Кюйсанс 89), Горецка (Коман 71), Гнабри (Перишич 85), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

Предупреждения: Ленц 12, Дэвис 19, Шлоттербек 51

Судья: Данкерт Бастиан.

Ранее конкурент «Баварии» по чемпионской гонке дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке».

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
сегодня в 21:57
Скромненько!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:40
Сенсации не случилось.
shlomo
shlomo
сегодня в 21:05
Все ожидаемо....мало забили...
Иван Пойлов
Иван Пойлов
сегодня в 21:04
Унион просто дно, Бавария до этого пропускала в 8 из 11 матчей на выезде, унион забивал дома в 10 из 11,но именно сегодня надо было не забить, они даже не шевелились, весь спорт продажный, опять на буков сыграли 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
drug01
drug01
сегодня в 20:56
С первой победой после... Всего этого!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:55
не убедило)))
Bordend
Bordend
сегодня в 20:55
Баварию с победой!
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