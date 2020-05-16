Гладбахская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» и вернулась в топ-3 Бундеслиги

В матче 26-го тура Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на выезде обыграла «Айнтрахт».
В турнирной таблице «жеребята» поднимаются на третью строчку (52 очка), «Айнтрахт» на 13-й позиции (28 очков).
Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена
«Айнтрахт» — «Боруссия» М 1:3 (0:2)
Голы: Андре Силва 81 — Плеа 1, Тюрам 7, Бенсебаини 72 (пенальти)
«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Абрахам (Хасэбе 74), Хинтереггер, Н'Дика (Кор 83), Камада (Гачинович 78), Соу (Андре Силва 46), Илсанкер (Чендлер 74), Роде, Костич, Дост
Главный тренер: Хюттер Адольф.
«Боруссия»: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт 78), Нойхаус (Бенес 90), Штробль, Плеа (Янчке 90), Хофманн, Тюрам (Херрманн 66), Эмболо (Штиндль 78)
Главный тренер: Розе Марко.
Предупреждения: Эльведи 9, Костич 24, Н'Дика 36, Андре Силва 59, Илсанкер 70, Кор 89
Судья: Цвайер Феликс.
Ранее дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби.