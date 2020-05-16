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Гладбахская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» и вернулась в топ-3 Бундеслиги

вчера, 21:23
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)1 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

В матче 26-го тура Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на выезде обыграла «Айнтрахт».

В турнирной таблице «жеребята» поднимаются на третью строчку (52 очка), «Айнтрахт» на 13-й позиции (28 очков).

Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена

«Айнтрахт» — «Боруссия» М 1:3 (0:2)
Голы: Андре Силва 81Плеа 1, Тюрам 7, Бенсебаини 72 (пенальти)

«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Абрахам (Хасэбе 74), Хинтереггер, Н'Дика (Кор 83), Камада (Гачинович 78), Соу (Андре Силва 46), Илсанкер (Чендлер 74), Роде, Костич, Дост
Главный тренер: Хюттер Адольф.

«Боруссия»: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт 78), Нойхаус (Бенес 90), Штробль, Плеа (Янчке 90), Хофманн, Тюрам (Херрманн 66), Эмболо (Штиндль 78)
Главный тренер: Розе Марко.

Предупреждения: Эльведи 9, Костич 24, Н'Дика 36, Андре Силва 59, Илсанкер 70, Кор 89

Судья: Цвайер Феликс.

Ранее дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби.

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Все комментарии
Swinsi
Swinsi
сегодня в 00:35
С победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:38
Как то очень легко победа далась, ведь еще могли трешечку как минимум положить.
ДСА
ДСА
вчера в 21:35
Ясно кто пережил Короновирус легко.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 21:28
С победой!
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:27
По делу победа.
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
вчера в 21:25
Так держать Боруссия М!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:24
Обе Боруссии жгут...
beefs
beefs
вчера в 21:24
а кто то сомневался?
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