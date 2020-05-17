Минское «Динамо» в меньшинстве одолело «Ислочь»

Минское «Динамо» оказалось сильнее «Ислочи» во встрече 9-го тура чемпионата Беларуси. «Динамо» (12 очков) поднимается на десятую строчку в турнирной таблице, «Ислочь» (15 баллов) — шестая.
Минск, стадион Динамо
«Динамо» — «Ислочь» 1:0 (0:0)
Голы: Бахарь 60
«Динамо»: Плотников, Шитов, Динга, Горопевшек, Сухоцкий, Козлов, Риос (Швецов 69), Олехнович, Данило (Павловски 77), Бахарь (Шикавка 77), Климович
Главный тренер: Кучук Леонид.
«Ислочь»: Хаткевич, Карпович, Папуш, Янушкевич, Концевой, Краснов (Лисовский 77), Патоцкий, Цвейба, Комаровский (Холодинский 53), Януш, Янсане
Главный тренер: Жуковский Виталий.
Предупреждения: Шитов 37, Бахарь 45, Концевой 45, Олехнович 64, Олехнович 73, Холодинский 81, Плотников 84, Янсане 86
Удаление: Олехнович 73
Ранее «Белшина» сыграла вничью с «Витебском».