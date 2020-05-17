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Минское «Динамо» в меньшинстве одолело «Ислочь»

сегодня, 18:54
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Минск)1 : 0Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)ИслочьМатч завершен

Минское «Динамо» оказалось сильнее «Ислочи» во встрече 9-го тура чемпионата Беларуси. «Динамо» (12 очков) поднимается на десятую строчку в турнирной таблице, «Ислочь» (15 баллов) — шестая.

Минск, стадион Динамо

«Динамо» — «Ислочь» 1:0 (0:0)
Голы: Бахарь 60

«Динамо»: Плотников, Шитов, Динга, Горопевшек, Сухоцкий, Козлов, Риос (Швецов 69), Олехнович, Данило (Павловски 77), Бахарь (Шикавка 77), Климович
Главный тренер: Кучук Леонид.

«Ислочь»: Хаткевич, Карпович, Папуш, Янушкевич, Концевой, Краснов (Лисовский 77), Патоцкий, Цвейба, Комаровский (Холодинский 53), Януш, Янсане
Главный тренер: Жуковский Виталий.

Предупреждения: Шитов 37, Бахарь 45, Концевой 45, Олехнович 64, Олехнович 73, Холодинский 81, Плотников 84, Янсане 86

Удаление: Олехнович 73

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:10
это далеко не возрождение динамо)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:07
Кучук все нервы оставил на поле.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:03
Динамо потихоньку выходит из кризиса.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:57
Вот и Кучук отметился победой!!!
Gleyan
Gleyan
сегодня в 18:56
В меньшинстве только на последних минутах.
Columb
Columb
сегодня в 18:55
Динамо с победой!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:54
Так не чего и не позволило Динамо создать Ислочи у своих ворот после удаления. Хозяева конечно лучше сыграли. Заслуженая победа минчан, которые поднимаются из подвала таблицы и это первая победа для Кучука у руля клуба, с чем его и поздравляю.
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