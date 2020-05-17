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«Кельн» и «Майнц» забили четыре гола на двоих

сегодня, 18:26
КельнЛоготип футбольный клуб Кельн2 : 2Логотип футбольный клуб МайнцМайнцМатч завершен

В рамках 26-го тура Бундеслиги «Кельн» дома не смог обыграть «Майнц».

«Кельн» (33) занимает 10-е место, «Майнц» (27) расположился на 15-й строчке.

Кельн, стадион Рейн Энерги

«Кельн» — «Майнц» 2:2 (1:0)
Голы: Ут 6 (пенальти), Кайнц 53Авонийи 61, Кунде 72

«Кельн»: Хорн, Шмитц (Эхизибуэ 83), Борно, Ляйстнер, Каттербах, Шкири, Хектор (Реджбекай 76), Кайнц (Шиндлер 71), Ут, Тильманн (Дрекслер 46), Кордоба (Теродде 83)
Главный тренер: Гиздол Маркус.

«Майнц»: Мюллер, Ридле, Сент-Джаст, Ниакате, Кариколь, Фернандеш (Салаи 69), Кунде (Латца 83), Чжи Донь-Вон (Авонийи 56), Бутьюс (Баррейро Мартинс 83), Квайсон, Онисиво (Буркардт 84)
Главный тренер: Байерлорцер Ахим.

Предупреждения: Хектор 19, Кайнц 19, Чжи Донь-Вон 37, Реджбекай 87, Шкири 90, Кариколь 90+3

Судья: Винкманн Гвидо.

Ранее в другом матче этого тура «Герта» в гостях разгромила «Хоффенхайм».

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:52
Матч не видел, но рад и поддерживаю).
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:31
Упустили козлики победу.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:28
Веселенькая игра !!! Выиграть могли и те , и другие.
Бестрофейный
Бестрофейный
сегодня в 18:28
Хорошо сыграли.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:27
вполне прогнозируемая ничья
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:27
очень плохо))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:27
Радует такая результативность...
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