«Кельн» и «Майнц» забили четыре гола на двоих

В рамках 26-го тура Бундеслиги «Кельн» дома не смог обыграть «Майнц».
«Кельн» (33) занимает 10-е место, «Майнц» (27) расположился на 15-й строчке.
Кельн, стадион Рейн Энерги
«Кельн» — «Майнц» 2:2 (1:0)
Голы: Ут 6 (пенальти), Кайнц 53 — Авонийи 61, Кунде 72
«Кельн»: Хорн, Шмитц (Эхизибуэ 83), Борно, Ляйстнер, Каттербах, Шкири, Хектор (Реджбекай 76), Кайнц (Шиндлер 71), Ут, Тильманн (Дрекслер 46), Кордоба (Теродде 83)
Главный тренер: Гиздол Маркус.
«Майнц»: Мюллер, Ридле, Сент-Джаст, Ниакате, Кариколь, Фернандеш (Салаи 69), Кунде (Латца 83), Чжи Донь-Вон (Авонийи 56), Бутьюс (Баррейро Мартинс 83), Квайсон, Онисиво (Буркардт 84)
Главный тренер: Байерлорцер Ахим.
Предупреждения: Хектор 19, Кайнц 19, Чжи Донь-Вон 37, Реджбекай 87, Шкири 90, Кариколь 90+3
Судья: Винкманн Гвидо.
Ранее в другом матче этого тура «Герта» в гостях разгромила «Хоффенхайм».