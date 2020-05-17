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«Белшина» упустила победу над «Витебском»

сегодня, 17:08
БелшинаЛоготип футбольный клуб Белшина (Бобруйск)1 : 1Логотип футбольный клуб ВитебскВитебскМатч завершен

«Белшина» в домашней встрече 9-го тура чемпионата Беларуси сыграла вничью с «Витебском». «Белшина» (3 очка) занимает последние место в таблице, «Витебск» (12 баллов) — девятый.

Бобруйск, стадион Спартак

«Белшина» — «Витебск» 1:1 (0:0)
Голы: Глебко 62 (пенальти) — Басилио да Силва 78

«Белшина»: Туранок, Нечаев, Ясикевич, Одеоибо, Кучинский (Безхонов 49), Соланович, Башилов, Бордуков (Нивалдо 56), Рекиш, Ковель, Глебко
Главный тренер: Градобоев Эдуард.

«Витебск»: Гущенко, Чалов, Клопоцкий, Басилио да Силва, Назаренко (Ксенофонтов 60), Скитов, Кавальсанте Мело, Каленчук, Матвеенко (Васильев 79), Силва Насименто Сантос, Гуренко
Главный тренер: Ясинский Сергей.

Предупреждения: Кучинский 4, Бордуков 9, Назаренко 17, Силва Насименто Сантос 25, Матвеенко 29, Башилов 30, Басилио да Силва 32, Нечаев 47, Ясикевич 82, Ясикевич 90, Глебко 90+4

Удаление: Ясикевич 90

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Все комментарии
Karabal
Karabal
сегодня в 17:45
И этому пусть рада.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:16
Предупреждений набрали - на три игры хватит.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:14
нужна шине подкачка)))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:10
Ожидаемый результат.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:09
невезучая эта Белшина)
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