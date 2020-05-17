«Белшина» упустила победу над «Витебском»

«Белшина» в домашней встрече 9-го тура чемпионата Беларуси сыграла вничью с «Витебском». «Белшина» (3 очка) занимает последние место в таблице, «Витебск» (12 баллов) — девятый.
Бобруйск, стадион Спартак
«Белшина» — «Витебск» 1:1 (0:0)
Голы: Глебко 62 (пенальти) — Басилио да Силва 78
«Белшина»: Туранок, Нечаев, Ясикевич, Одеоибо, Кучинский (Безхонов 49), Соланович, Башилов, Бордуков (Нивалдо 56), Рекиш, Ковель, Глебко
Главный тренер: Градобоев Эдуард.
«Витебск»: Гущенко, Чалов, Клопоцкий, Басилио да Силва, Назаренко (Ксенофонтов 60), Скитов, Кавальсанте Мело, Каленчук, Матвеенко (Васильев 79), Силва Насименто Сантос, Гуренко
Главный тренер: Ясинский Сергей.
Предупреждения: Кучинский 4, Бордуков 9, Назаренко 17, Силва Насименто Сантос 25, Матвеенко 29, Башилов 30, Басилио да Силва 32, Нечаев 47, Ясикевич 82, Ясикевич 90, Глебко 90+4
Удаление: Ясикевич 90
Ранее БАТЭ разгромил «Слуцк» и возглавил турнирную таблицу.