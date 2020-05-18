Начальник «Волгаря»: «Мы готовимся к участию в ФНЛ»

Начальник «Волгаря» Олег Целовальников рассказал, что астраханский клуб не намерен отказываться от путевки в ФНЛ :

Мы готовимся к ФНЛ . Подали документы на лицензирование — надеемся, его пройдем. Что будет иначе, не можем даже себе представить. Мы для этого здесь все и собрались. Два года назад «Волгарь» не по спортивному принципу покинул ФНЛ — рассчитываем, что все вернется на круги своя. Работа ведется. Состав? Решение о прекращении минувшего сезона было принято только в пятницу, так что сейчас будем согласовывать все моменты. Костяк хотим сохранить. К тренировкам приступим, как только нам это разрешат.