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Начальник «Волгаря»: «Мы готовимся к участию в ФНЛ»

сегодня, 16:45

Начальник «Волгаря» Олег Целовальников рассказал, что астраханский клуб не намерен отказываться от путевки в ФНЛ:

Мы готовимся к ФНЛ. Подали документы на лицензирование — надеемся, его пройдем. Что будет иначе, не можем даже себе представить. Мы для этого здесь все и собрались. Два года назад «Волгарь» не по спортивному принципу покинул ФНЛ — рассчитываем, что все вернется на круги своя. Работа ведется. Состав? Решение о прекращении минувшего сезона было принято только в пятницу, так что сейчас будем согласовывать все моменты. Костяк хотим сохранить. К тренировкам приступим, как только нам это разрешат.

Напомним, что «Волгарь» получил путевку на правах победителя зоны «Юг» ПФЛ.

Ранее с ФНЛ снялся курский «Авангард».

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 17:46
Волгарь - пример подражания для спартака
shlomo
shlomo
сегодня в 17:19
Удачи.....молодцы....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:16
Удачи астраханцам в ФНЛ.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:03
Раз победили, то вольны решать.
beefs
beefs
сегодня в 16:54
еще бы, с таким стадионом нужно играть в ПЛ...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:52
дерзайте)))
13ROS13
13ROS13
сегодня в 16:48, ред.
Очередная попытка в ФНЛ.
VIPded
VIPded
сегодня в 16:45
Удачи!
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