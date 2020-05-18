Газзаев: «Победа ЦСКА в Кубке УЕФА — победа всего российского футбола»

Бывший главный тренер ЦСКА в эфире «Матч ТВ» рассказал, о чем говорил в перерыве финала Кубка УЕФА 2004/2005 футболистам, когда «армейцы» проигрывали 0:1 «Спортингу»:

За эти 45 минут вы должны сделать все, чтобы переломить ход матча и добиться результата. Потому что всегда и всю свою жизнь вы будете помнить, что вы вышли в финал и не выиграли. И не станете героями. Потому что это будет впервые, когда российская или советская команда добьется такого результата, поэтому войдет в историю. Вот, что я мог сказать игрокам. Как-то встряхнулись, никаких слов о пропущенном голе не нужно было говорить. Только вдохновить игроков нужно было, они сами переживали. Слава богу, все получилось так, как мы ожидали.

Я могу сейчас сказать, что это была победа всего российского футбола. Впервые российский клуб стал победителем одного из самых престижных европейских турниров. Поэтому, конечно, это было приятно. И остальным клубам нашим стало понятно, что и российские клубы могут выигрывать. Это очень важно было.