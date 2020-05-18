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Газзаев: «Победа ЦСКА в Кубке УЕФА — победа всего российского футбола»

сегодня, 16:52

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в эфире «Матч ТВ» рассказал, о чем говорил в перерыве финала Кубка УЕФА 2004/2005 футболистам, когда «армейцы» проигрывали 0:1 «Спортингу»:

За эти 45 минут вы должны сделать все, чтобы переломить ход матча и добиться результата. Потому что всегда и всю свою жизнь вы будете помнить, что вы вышли в финал и не выиграли. И не станете героями. Потому что это будет впервые, когда российская или советская команда добьется такого результата, поэтому войдет в историю. Вот, что я мог сказать игрокам. Как-то встряхнулись, никаких слов о пропущенном голе не нужно было говорить. Только вдохновить игроков нужно было, они сами переживали. Слава богу, все получилось так, как мы ожидали. 

Я могу сейчас сказать, что это была победа всего российского футбола. Впервые российский клуб стал победителем одного из самых престижных европейских турниров. Поэтому, конечно, это было приятно. И остальным клубам нашим стало понятно, что и российские клубы могут выигрывать. Это очень важно было.

Ранее ЦСКА вспомнил о победе в Кубке УЕФА.

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Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 18:01
А у вас и таких нет и, скорее всего, никогда не будет.
oFANATo
oFANATo ответ VIPded (раскрыть)
сегодня в 17:25, ред.
Золотые слова!
И спустя 15 лет с 2005 года ни у кого не возникает сомнений, в отличии от кубка 2008 года.
VIPded
VIPded
сегодня в 17:23
Нифига. Это была ПОБЕДА ЦСКА! Никем из российского футбола пока непревзойденная!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:23
Вот она историческая победа!!!
Посмотрел только что на МАТЧ ТВ и вот на что обратил внимание, а внимание обратил на комментаторов. Так получилось , что их было трое. Вот это было учебное пособие для МАТЧ ТВэшников. Ничего лишнего , только игра.
А что теперь ??? Самопровозглашенные эксперты просто запарили своими фантазиями, домыслами, истериками , ужасной дикцией. Явно блатные все. А после того , как вдвоем начали комментировать, то - это просто диалоги на отвлеченные темы.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:20, ред.
ЦСКА НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ ПЕРВЫМ РОССИЙСКИМ КЛУБОМ ВЫИГРАВШИМ ЕВРОПЕЙСКИЙ КУБОК!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:14
Российский футбол непричём это была победа армейцев!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:00
Российского?)...Карвальо...Вагнер...Олич...Красич...Одиа...Рахимич...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:53
все были этому рады))
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