Газзаев: «Победа ЦСКА в Кубке УЕФА — победа всего российского футбола»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в эфире «Матч ТВ» рассказал, о чем говорил в перерыве финала Кубка УЕФА 2004/2005 футболистам, когда «армейцы» проигрывали 0:1 «Спортингу»:
За эти 45 минут вы должны сделать все, чтобы переломить ход матча и добиться результата. Потому что всегда и всю свою жизнь вы будете помнить, что вы вышли в финал и не выиграли. И не станете героями. Потому что это будет впервые, когда российская или советская команда добьется такого результата, поэтому войдет в историю. Вот, что я мог сказать игрокам. Как-то встряхнулись, никаких слов о пропущенном голе не нужно было говорить. Только вдохновить игроков нужно было, они сами переживали. Слава богу, все получилось так, как мы ожидали.
Я могу сейчас сказать, что это была победа всего российского футбола. Впервые российский клуб стал победителем одного из самых престижных европейских турниров. Поэтому, конечно, это было приятно. И остальным клубам нашим стало понятно, что и российские клубы могут выигрывать. Это очень важно было.
Ранее ЦСКА вспомнил о победе в Кубке УЕФА.
И спустя 15 лет с 2005 года ни у кого не возникает сомнений, в отличии от кубка 2008 года.
И спустя 15 лет с 2005 года ни у кого не возникает сомнений, в отличии от кубка 2008 года.
Посмотрел только что на МАТЧ ТВ и вот на что обратил внимание, а внимание обратил на комментаторов. Так получилось , что их было трое. Вот это было учебное пособие для МАТЧ ТВэшников. Ничего лишнего , только игра.
А что теперь ??? Самопровозглашенные эксперты просто запарили своими фантазиями, домыслами, истериками , ужасной дикцией. Явно блатные все. А после того , как вдвоем начали комментировать, то - это просто диалоги на отвлеченные темы.
Посмотрел только что на МАТЧ ТВ и вот на что обратил внимание, а внимание обратил на комментаторов. Так получилось , что их было трое. Вот это было учебное пособие для МАТЧ ТВэшников. Ничего лишнего , только игра.
А что теперь ??? Самопровозглашенные эксперты просто запарили своими фантазиями, домыслами, истериками , ужасной дикцией. Явно блатные все. А после того , как вдвоем начали комментировать, то - это просто диалоги на отвлеченные темы.