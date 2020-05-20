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«Реал» хотел подписать Тевеса

сегодня, 12:39

Бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович в интервью Radio Villa Trinidad признался, что мадридцы в прошлом пытались приобрести у МЮ форварда Карлоса Тевеса

Я всегда хотел, чтобы он играл за нас. Мы планировали купить его у МЮ, но у нас ничего не получилось. Уверен, что Тевес идеально бы вписался в команду.

Хочу отметить, что Карлос хотел играть в «Реале», но в футболе такое бывает, что трансферы срываются в последний момент.

Ранее бывший руководитель «Милана» Адриано Галлиани заявил, что сожалеет о том, что не купил Тевеса.

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Все комментарии
G12ridul
G12ridul
сегодня в 13:18
Что тепереь говорить?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:57, ред.
Так его правами владел Вест Хэм, а в МЮ он был в аренде 2 года
beefs
beefs
сегодня в 12:40
ну не получилось и не надо
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