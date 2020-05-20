«Реал» хотел подписать Тевеса

Бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович в интервью Radio Villa Trinidad признался, что мадридцы в прошлом пытались приобрести у МЮ форварда Карлоса Тевеса.
Я всегда хотел, чтобы он играл за нас. Мы планировали купить его у МЮ, но у нас ничего не получилось. Уверен, что Тевес идеально бы вписался в команду.
Хочу отметить, что Карлос хотел играть в «Реале», но в футболе такое бывает, что трансферы срываются в последний момент.
Ранее бывший руководитель «Милана» Адриано Галлиани заявил, что сожалеет о том, что не купил Тевеса.