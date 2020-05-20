Лучший игрок в Бундеслиге прямо сейчас

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вчера, 10:00

Заинтересовал грандов, а еще находится в числе самых талантливых на планете. О сказочном футболисте – на «Соккер.ру».

Лучшим в немецком чемпионате в 2020 году является не Холанд и не Левандовски. Даже не Санчо с Вернером. Матчи непростого года ярче всех провел двадцатилетний атакующий хавбек «Байера» — Кай Хаверц, которого дедушка привел в деревенскую команду, где сам работал, а потом Кай вырос в игрока уровня Бундеслиги.



В осенней части сезона Кай не играл настолько круто, как сейчас, но с первого матча после Нового года начал уничтожать соперников «фармацевтов». И после паузы продолжил дублем в ворота «Вердера» на выезде, форму вряд ли растерял. Хаверц забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач в 2020-м, даже у Холанда на одно результативное действие в этом году меньше.

Сказочно играющий в солидном возрасте Левандовски уступает Каю по сумме действий в новом году. А ведь Роберт в пятый раз подряд добрался до сорокового гола за сезон в футболке «Баварии», причем легко может побить личный рекорд. У Хаверца — свои достижения, хотя по голам и в прошлом году шикарно выступил, наколотил 17 мячей в Бундеслиге. Но сейчас у него добавилось больше ассистов.

У Хаверца уже семь поединков за сборную Германии, а поскольку Евро перенесли на год, то у атакующего хавбека появляется время, чтобы убедить Лёва в полезности для основы. И чтобы его заметили гранды. «Байер» может сорвать куш, хотя речь о клубе, который не является мастером дорогущих продаж. Зато умеет поднять уровень игроков. Восемнадцать лет назад – Кай тот успех не помнит, был слишком маленьким, «фармацевты» играли в финале Лиги чемпионов.

У того «Байера» был шикарный состав, но Лусио, Зе Роберто, Роберт Ковач и Баллак достались «Баварии» не за сотни миллионов. А вот Сона, Брандта, Лено, Чалханоглу, а раньше Шюррле, в новые клубы отдавали за дороже, каждый принес свыше 20 млн евро. Не все заиграли на новом месте, но это не вина «Леверкузена», у них и любитель загулять Видаль носился полем, и художник Бербатов вырос в игрока уровня АПЛ .

Плюс «Реал» до Хакими обкатал идею с взрослением латераля в Бундеслиге на примере Карвахаля именно в «Байере». Хаверц тоже взрослеет, а поскольку начал играть в основе в 2016 году, то прямо сейчас идет уже четвертый сезон в карьере. Плеймейкер помог «Байеру» выйти в Лигу чемпионов, и хотя из группы в плей-офф не попали – команды Сарри и Симеоне предсказуемо оказались сильнее, Хаверц напомнил о себе.

А изумительная игра в новом году – прибил «Порту» в Лиге Европы, забивал «Лейпцигу», огорчил «Рейнджерс» в гостях, когда «Байер» выиграл 3:1, лишь укрепила грандов во мнении, что за Кая нужно устроить драку. Есть только один фактор, который мешает немцу перейти в другой клуб этим летом – «Байер» не хочет повторять ошибки прошлого, отдавая за копейки игроков уровня финалов чемпионатов мира по таланту и мастерству, какими были Лусио, Баллак, Шнайдер, Рамелов и Нойвилль в 2002-м.

Хаверц даже более одаренный, чем любой из названных, ведь его смело можно включить в список самых крутых юных игроков планеты, что было сделано не раз различными экспертами. Уже оценен очень высоко. В последнем рейтинге по стоимости, которая высчитывается с помощью алгоритма и учетом различных факторов, Хаверц был высоко, его трансфер оценивают в 90-120 млн евро – один из самых дорогих молодых игроков планеты.

Сам «Байер», если верить слухам, хочет получить 100 миллионов. Вот и проблема, ведь тех, кому нужен вундеркинд, хватает, а вот готовых в сложном 2020 году отдать такие дикие деньги намного меньше. Также на будущее Хаверца сейчас влияет его позиция. Если посмотрите на тактические структуры ведущих команд, то там практически нет места хавбеку, который настолько свободно играет в линии атаки.

Например, ни один из треугольника хавбеков Клоппа не мешает Фирмино, Салаху и Мане. У «Барселоны» Месси формально перешел в полузащиту, но это плохой пример – еще одного такого человека каталонская схема, невзирая на якобы интерес к Хаверцу, не выдержит. Даже де Йонга скорее окопают в опорной зоне рядом с Бускетсом, чем разрешат много атаковать. Эксперимент с Коутиньо провалился, Гризманну, который любит играть свободно, и в оттяжке, и на острие, непросто адаптироваться. И Лаутаро будет сложно.

А в «Байере» Хаверц – свободный художник. Лучший по созданным моментам – 51 шанс для напарников в Бундеслиге. Также Кай очень хорошо бежит – высокий парень совершил 660 ускорений, 9-й результат сезона. Это много для хавбека, который часто играет ближе к позиции «десятки» или оттянутого форварда. Хаверц рядом с бегунками, вроде Хакими, Санчо, Дэвиса и Павара. Также важно отметить, что Кай – выносливый. По общему пробегу он на высоком 31-м месте в Бундеслиге.

Против «Вердера» пробежал больше всех – свыше 11 километров. И по средним показателям выделяется, ведь получаем по 11 870 метров за полный матч, то есть Хаверц – породистый футбольный жеребец, и резкий, и выносливый. Также у него прекрасный длинный пас – средняя точность 81.4 %, феноменально высокий процент. Начинал с трех, но теперь создает по 4-5 реально опасных моментов за игру. А в дополнение ко всему — еще весьма удачно играет в отбор.

Кай умеет все, и это завораживает скаутов. Но ему надо ставить на результат. В составе того же «Манчестер Сити» есть разделение на того, кто доставляет мяч – Де Брюйне, и тех, кто завершает атаки – любой из тройки форвардов. Даже в «Реале» Азар застрял между линиями и задачами, и это куда большая проблема Эдена, нежели лишний вес. От Хаверца часть потенциальных покупателей – «Барселона», «Ливерпуль» или «Реал», могут отказаться как раз потому, что тактически пристроить его непросто.

Впрочем, остаются клубы, где человек с пасом и голевым чутьем будет нужен. Вряд ли после успехов Бруну Фернандеша МЮ пойдет за Хаверцом, а вот «Челси» может строить игру не так, как в этом сезоне, расстаться с Жоржиньо и Канте. И тогда у Лэмпарда появится потребность в еще одном жутко талантливом парне между линиями и с умением связать игру. Но будет ли Кай расти в «Челси»? Очевидно, что это трансфер из серии «и хочется, и колется», ведь Хаверц не тот, без кого прямо сейчас невозможно представить клубы-гранды.

Но одновременно никто не хочет стать тем, кто пропустил появление сверхновой звезды, что не первый год на небосводе – в Бундеслиге молодой хавбек играет круто не первый сезон подряд. Он юный, но уже стабильный. И рывок в 2020-м выдал впечатляющий – словно дал себе слово впечатлить Лёва накануне Евро. Но перенос турнира не значит, что футболист потеряет мотивацию. Хаверц будет рваться в финал Лиги Европы, да и задачу еще раз попасть в Лигу чемпионов никто не отменял. У двух «Боруссий» и «Лейпцига» прекрасный футбол, но «Байер» отстает от команды Вернера всего на один пункт – несерьезный отрыв за восемь туров до конца чемпионата Германии, чтобы сдаваться.

Тем более что для Петера Боша вывод команды на пик формы на коротких отрезках не является чем-то новым – с «Аяксом» практиковал подобное, поэтому Баллак прав – в Леверкузене молодой Кай оказался в хороших руках. Подкупает, что он как Сон – видно, что парень умеет пахать, но при этом Хаверц обладает наглостью молодого Баллака у чужих ворот. Михаэль, хоть и стал профессиональным футбольным неудачником – проиграл с «Байером» и «Челси» финалы Лиги чемпионов, а с Германией – чемпионата мира, параллельно собрал ряд национальных трофеев. Был чемпионом и с «Кайзерслаутерном», и с «Баварией» трижды, и с «Челси» в Англии.

А еще Баллак сыграл 98 матчей за сборную, забив 42 гола. Хаверц с радостью принял бы в дар такую судьбу и карьеру, а пока ему важно выбрать идеальное время для смены клуба. Учитывая важность игрока для «Байера» и его игры – речь о лидере интересной команды, Каю, пожалуй, не стоит спешить. Ни «Бавария», если в итоге в Мюнхене примут решение его подписать, ни зарубежные клубы никуда не денутся, если окажется, что хавбек постоянно растет, как подобает большим звездам. Время играет за парня, что собрал больше результативных действий в году, чем Холанд, причем не будучи центральным нападающим.

Хаверцу надо четко продумать свою роль на поле и дождаться приглашения от тренера, которому Кай будет критически нужен и важен. Такой обязательно найдется, и раз мир футбола получил уникальный шанс сконцентрироваться на Бундеслиге – никогда ничего подобного не было, то ловите момент и знакомьтесь с одним из главных талантов немецкого футбола. Хаверцу в июне стукнет 21 год, у него остается шанс побить собственный рекорд по «гол плюс пас» за сезон, а дальше ждем переговоры и трансфер. Интересно, где окажется? Может, Тухель убедит боссов ПСЖ подписать Кая?

Хочется, чтобы хавбеку «Байера» с высокой результативностью повезло сильнее, чем Баллаку, который не всегда удачливо выбирал клубы и попадал не обязательно на самые успешные их эпохи. Хаверц может оказаться более везучим, и начать ему полезно с успехов в сборной Германии. Конкуренция там большая, но у парней вроде Кая есть преимущество – такой футболист может одним-двумя действиями за матч развернуть игру в другое русло. Подобных людей ценят, а поскольку футбольный мир постепенно входит в фазу, когда показательных лидеров спустя десять лет правления Месси и Роналду не будет, Хаверц тоже будет воевать за высокие места в мировых рейтингах.

Кай порой похож фактурой и решениями на Кака (только головой играет лучше, чем Рикардо), иногда как Томас Мюллер – есть в нем опасная для защитников корявость движений и непредсказуемость. Как бы то ни было, приятно следить за ростом Хаверца, ведь футболист поймал вдохновение и сохраняет естественную легкость действий.