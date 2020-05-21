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Уткин: «Новый контракт ЦСКА с Ганчаренко — кризисное решение»

сегодня, 17:11

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале порассуждал о решении ЦСКА продлить контракт с главным тренером команды Виктором Ганчаренко до лета 2021 года.

Новый контракт Ганчаренко – как много слов! На самом деле смысл простой: как вы поменяете тренера, если до августа играть через месяц со старой командой, а потом через неделю с обновлённой? Так можно только если вы готовили смену тренера заранее. Ну, как «Локомотив». Правда, там ошибочно решили, что смена тренера – это просто оформление на работу другого человека, и этого достаточно. Но нет. Потому и контракт с Ганчаренко на год. Это не новое доверие – его как раз можно заработать за этот год. Это нормальное кризисное решение.

Думаю, в другом случае шансы Виктора были бы 50 на 50 в лучшем случае. Но в чём Ганчаренко не откажешь – он умеет меняться. Он развивается, не остановился. Думаю, это ключевой год в его карьере. Если ЦСКА выправится после своего многолетнего хозяйственного спада – это очень перспективное место работы для совсем не старого и ещё далеко не реализовавшего тренера. Тут я оптимист. Тем не менее решение клуба о годичном контракте сейчас ни о чём не говорит, иное было бы абсурдом.

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Yurza
Yurza
сегодня в 17:54
Близость к спартаку вдохновит никакущий почтово-лыжный клуб.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ FROLL 001 (раскрыть)
сегодня в 17:47
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 17:37
    Ганчаренко потолок уже достиг. Выше уже не поднимутся, да и не даст никто.
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 17:37
    Жиросвин никак ней уймётся - продолжает корчить из себя футбольного специалиста
    drug01
    drug01
    сегодня в 17:29
    Вася как всегда несёт чушь!!!! Ведь он стал блогером как отработанный материал которому не дают работы!!!!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 17:29
    Ещё чуть-чуть и вылил бы ушат помоев на конскую душу).
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 17:28
    Карточенко лучший вариант для цска
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 17:22
    Удачи ЦСКА!!!
    Газпром Арена
    Газпром Арена
    сегодня в 17:19
    Витя, верим!
    112910415
    112910415
    сегодня в 17:18
    зафиксировали существующее положение вещей
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 17:14
    уткавиденье снова в эфире)))
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 17:13
    Вася любит ..овна на вентилятор подкинуть)))
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 17:12
    Уж лучше стабильность, чем неизвестно кто придёт.
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