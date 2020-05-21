Уткин: «Новый контракт ЦСКА с Ганчаренко — кризисное решение»

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале порассуждал о решении ЦСКА продлить контракт с главным тренером команды до лета 2021 года.

Новый контракт Ганчаренко – как много слов! На самом деле смысл простой: как вы поменяете тренера, если до августа играть через месяц со старой командой, а потом через неделю с обновлённой? Так можно только если вы готовили смену тренера заранее. Ну, как «Локомотив». Правда, там ошибочно решили, что смена тренера – это просто оформление на работу другого человека, и этого достаточно. Но нет. Потому и контракт с Ганчаренко на год. Это не новое доверие – его как раз можно заработать за этот год. Это нормальное кризисное решение.