Еремякин: «Задачи по сохранению команды в РПЛ остаются прежними»

Новый президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал свое назначение на руководящую должность.

В клубе, в команде, я думаю, и среди болельщиков будет воспринято положительно. В этой связи мы провели совещание для того чтобы наметить первоочередные мероприятия по возобновлению тренировочного процесса, и будем следовать принятым решениям. Мы внесем очень существенные коррективы по многим направлениям в плане формирования команды, организации тренировочного процесса. Все будет проанализировано. Задачи по сохранению команды в РПЛ остаются прежними.