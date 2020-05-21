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Еремякин: «Задачи по сохранению команды в РПЛ остаются прежними»

сегодня, 15:31

Новый президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал свое назначение на руководящую должность.

В клубе, в команде, я думаю, и среди болельщиков будет воспринято положительно. В этой связи мы провели совещание для того чтобы наметить первоочередные мероприятия по возобновлению тренировочного процесса, и будем следовать принятым решениям. Мы внесем очень существенные коррективы по многим направлениям в плане формирования команды, организации тренировочного процесса. Все будет проанализировано. Задачи по сохранению команды в РПЛ остаются прежними.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:15
Задачи прежние цели те-же
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:02
Такая задача поставлены многим клубам.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:45
труба не бросит в беде)))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:33
Пуховики ещё попортят нервы. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:33
Должны остаться в вышке...
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