ГлавнаяНовости

Новиков: «Еще вчера Разборов сидел здесь, а через три часа сбежал»

сегодня, 13:28

Президент «Иртыша» Сергей Новиков прокомментировал переход в «Факел» форварда Андрея Разборова.

У Разборова закончился контракт. Мы предложили ему столько, сколько может наш клуб. Еще вчера он сидел здесь, говорил, что все нормально, а через три часа сбежал. Сколько ему предложили в «Факеле», я не знаю, но, конечно же, больше. Раз человек выбрал деньги — ради бога. Можно пожелать ему только удачи. У нас в клубе больше нет Андрея Разборова. Найдем другого, ничего страшного.

Напомним, что полузащитник «Нефтехимика» Роман Акбашев недавно также перешел в «Факел».

Все новости
Еремякин: «Задачи по сохранению команды в РПЛ остаются прежними»
Сегодня, 15:31 Комментарии4
Легионеры «Оренбурга» должны вернуться 22 мая
Сегодня, 14:27 Комментарии2
Футболисты «Оренбурга» сдали тесты на коронавирус, результат отрицательный
Сегодня, 14:16 Комментарии5
Колосков: «В финальном раунде ЧМ должны участвовать 32 сборные»
Сегодня, 13:24 Комментарии7
«Химки» и власти города ведут поиски спонсора
Сегодня, 13:21 Комментарии5
Отец Кузяева: «Ни с „Зенитом“, ни с другими клубами переговоров не ведем»
Сегодня, 13:06 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Omaxa
Omaxa
сегодня в 14:52
Караулить нужно было.
Mikki
Mikki ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:35
Там уже совсем другие значения, почитайте правила)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:13
Нормальное явление повышение в классе,повышение в зарплате.
112910415
112910415
сегодня в 14:05
под покровом ночи форсировал Иртыш !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:52
Обычная ситуация....
И речи одинаковые...

Президенты к которым пришёл игрок говорят : "Он выбрал наш клуб"
Президенты к которым не пришёл игрок говорят : "Он выбрал деньги а не футбол"
Yurza
Yurza
сегодня в 13:41
Почти детектив.
shlomo
shlomo ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 13:34
Было 4 и 2...давайте 3 и 1 сделаем....
beefs
beefs
сегодня в 13:29
жадность фраера сгубили
m8y8v5523f2u
m8y8v5523f2u
сегодня в 13:28
Свалить-то вообще недолго
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100