Новиков: «Еще вчера Разборов сидел здесь, а через три часа сбежал»

Президент «Иртыша» Сергей Новиков прокомментировал переход в «Факел» форварда Андрея Разборова.
У Разборова закончился контракт. Мы предложили ему столько, сколько может наш клуб. Еще вчера он сидел здесь, говорил, что все нормально, а через три часа сбежал. Сколько ему предложили в «Факеле», я не знаю, но, конечно же, больше. Раз человек выбрал деньги — ради бога. Можно пожелать ему только удачи. У нас в клубе больше нет Андрея Разборова. Найдем другого, ничего страшного.
Напомним, что полузащитник «Нефтехимика» Роман Акбашев недавно также перешел в «Факел».
И речи одинаковые...
Президенты к которым пришёл игрок говорят : "Он выбрал наш клуб"
Президенты к которым не пришёл игрок говорят : "Он выбрал деньги а не футбол"
И речи одинаковые...
Президенты к которым пришёл игрок говорят : "Он выбрал наш клуб"
Президенты к которым не пришёл игрок говорят : "Он выбрал деньги а не футбол"