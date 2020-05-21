Новиков: «Еще вчера Разборов сидел здесь, а через три часа сбежал»

Президент «Иртыша» Сергей Новиков прокомментировал переход в «Факел» форварда .

У Разборова закончился контракт. Мы предложили ему столько, сколько может наш клуб. Еще вчера он сидел здесь, говорил, что все нормально, а через три часа сбежал. Сколько ему предложили в «Факеле», я не знаю, но, конечно же, больше. Раз человек выбрал деньги — ради бога. Можно пожелать ему только удачи. У нас в клубе больше нет Андрея Разборова. Найдем другого, ничего страшного.