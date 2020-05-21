Начальник управления физической культуры и спорта администрации Химок Александр Еремин заявил, что ФК «Химки» и власти города ведут поиски спонсора для выступления команды в РПЛ в сезоне-2020/21.

У футбольного клуба «Химки» есть учредитель — это управление физической культуры и спорта, у нас есть определенный бюджет на содержание подведомственных учреждений, в том числе и футбольного клуба. Выше этого бюджета мы не можем выделять деньги. Если не найдется спонсор, клуб не будет выступать в РПЛ в связи с отсутствием финансовых средств. Сейчас все ищут спонсора — и клуб ищет, и мы ищем.

Если мы не найдем такового, больших денег в городском бюджете нет.