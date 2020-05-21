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«Химки» и власти города ведут поиски спонсора

сегодня, 13:21

Начальник управления физической культуры и спорта администрации Химок Александр Еремин заявил, что ФК «Химки» и власти города ведут поиски спонсора для выступления команды в РПЛ в сезоне-2020/21.

У футбольного клуба «Химки» есть учредитель — это управление физической культуры и спорта, у нас есть определенный бюджет на содержание подведомственных учреждений, в том числе и футбольного клуба. Выше этого бюджета мы не можем выделять деньги. Если не найдется спонсор, клуб не будет выступать в РПЛ в связи с отсутствием финансовых средств. Сейчас все ищут спонсора — и клуб ищет, и мы ищем.

Если мы не найдем такового, больших денег в городском бюджете нет.

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МапС
МапС
сегодня в 14:50
Ждём Торпедо в вышке. Химки могут поиметь бабосы с аренды стадиона торпедовцами, пока те свой подшаманят.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:34
"Если не найдется спонсор, клуб не будет выступать в РПЛ в связи с отсутствием финансовых средств." До этого если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в РПЛ если нет — останемся в ФНЛ." Позволю высказать свое мнение. То есть для выступления в ФНЛ денег хватает, а для РФПЛ нет?.Перелетов вроде как меньше. Или под РФПЛ нужно поменять полностью состав, набив при этом свои карманы на халявных деньгах спонсоров? Играть тем составом который имеется и с теми же зарплатами нельзя? Возможно я что-то неправильно понимаю.
ОПС
ОПС
сегодня в 13:54
Тяжеловато будет найти.
Danrog
Danrog
сегодня в 13:44
Лучше Почты России не найти.
adysp388e9ge
adysp388e9ge
сегодня в 13:22
Надо сохранить команду.
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