Риццоли: «Серия А может рассчитывать на VAR в остатке сезона»

Управляющий судейским корпусом Серии А Никола Риццоли сообщил, что чемпионат может рассчитывать на технологию VAR , когда сезон возобновится.

Мы приложили огромные усилия, чтобы обезопасить все, и мы сможем возобновить работу, используя технологию. Очевидно, что это также будет гарантировать целостность работы на протяжении сезона.