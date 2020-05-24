Риццоли: «Серия А может рассчитывать на VAR в остатке сезона»

Управляющий судейским корпусом Серии А Никола Риццоли сообщил, что чемпионат может рассчитывать на технологию VAR, когда сезон возобновится.
Мы приложили огромные усилия, чтобы обезопасить все, и мы сможем возобновить работу, используя технологию. Очевидно, что это также будет гарантировать целостность работы на протяжении сезона.
Имея в комнате VAR только трех человек, мы можем позволить себе социальное дистанцирование, наряду с барьером из стекла и лицевыми масками. Будем надеяться, что это позволит свести риски к абсолютному минимуму.
На данный момент известно, что Федерация футбола Италии и власти страны разработают новый протокол безопасности для возобновления сезона.