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Риццоли: «Серия А может рассчитывать на VAR в остатке сезона»

сегодня, 08:07

Управляющий судейским корпусом Серии А Никола Риццоли сообщил, что чемпионат может рассчитывать на технологию VAR, когда сезон возобновится.

Мы приложили огромные усилия, чтобы обезопасить все, и мы сможем возобновить работу, используя технологию. Очевидно, что это также будет гарантировать целостность работы на протяжении сезона.

Имея в комнате VAR только трех человек, мы можем позволить себе социальное дистанцирование, наряду с барьером из стекла и лицевыми масками. Будем надеяться, что это позволит свести риски к абсолютному минимуму.

На данный момент известно, что Федерация футбола Италии и власти страны разработают новый протокол безопасности для возобновления сезона.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:10
На ВАР можете не расчитывать
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