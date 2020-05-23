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Виллиан: «Не могу договориться с „Челси“ о новом контракте»

сегодня, 20:27

Полузащитник «Челси» Виллиан в интервью Esporte Interativo рассказал о своем будущем.

«Челси» предлагает только 2-летний контракт, а я хочу соглашение на 3 года. Мы не можем договориться.

Если верить слухам, то недавно бразилец обсудил с Жозе Моуриньо переход в «Тоттенхэм» 

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Все комментарии
Omaxa
Omaxa
сегодня в 21:19
Кто знает, что с тобой через 2,5 года станет.
Медив
Медив
сегодня в 21:17
Ну о чем и речь
Nevastol
Nevastol
сегодня в 21:16
и такое бывает.
Медив
Медив
сегодня в 21:16, ред.
Раз уж в топе зашла тема, как посторонний наблюдатель этого конкурса, скажу что он просто достал. Я молчал, когда все ныли по поводу дизайна и всякой другой фигни. Но конкурс это нечто... Эта фигня плодит кучу комментов а-ля "последняя стадия Альцгеймера". Чем убивает и то небольшое количество осмысленного общения, которое тут было. Ну и правда, нафига что то писать, если вся новость забита комментами типа: "Значит так было надо", "Не смогли договориться", "Какая прискорбная случайность" и прочим рандомным бредом...
Оно ж не создает видимости большого количества пользователей на ресурсе. Оно больше похоже или на сайт для умственно отсталых, или на площадку для обкатки чат-ботов
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 21:04
Одна из составляющих участвующих в конкурсах это призы и ВИП.
Ограничив в этом, сразу приведёт к не участию в конкурсе как раз честных игроков, так как им почти ничего не останется.
Я думаю тут надо искать проблему в ином, как раз в выравнивании в возможностях игроков.
Хочешь не хочешь а приходиться ловить удачу на высоких коэффициентах, так как нет возможности бороться по другому, кто сутками проводит на сайте. Как раз это и ставит игроков в не равные условия, а стоит словить удачу, как раз другие начинают быть недовольными.
Может для тех кто говорит, что не хочет призы создать отдельный конкурс как раз со звёздами, лычками? Скажу честно мне звёзды, лычки в профиле не интересны.
Для меня интересны новости и поиграть в конкурсе и по возможности выиграть ВИП и приз.
Mikki
Mikki
сегодня в 20:35
Да не вопрос, может сократить кол-во призов (либо вообще их убрать), а взамен загрузить прогера функционалом лычек в профиле.

Ну и опционно что-то подкорректировать в випах, например, передачу другому.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:35
значит получит год))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:30
Хорошо хоть не на пять просит.
VIPded
VIPded
сегодня в 20:29
торг дело такое...)))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:28
Хорошие новости))
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