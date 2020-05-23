Виллиан: «Не могу договориться с „Челси“ о новом контракте»

Полузащитник «Челси» Виллиан в интервью Esporte Interativo рассказал о своем будущем.
«Челси» предлагает только 2-летний контракт, а я хочу соглашение на 3 года. Мы не можем договориться.
Если верить слухам, то недавно бразилец обсудил с Жозе Моуриньо переход в «Тоттенхэм»
Оно ж не создает видимости большого количества пользователей на ресурсе. Оно больше похоже или на сайт для умственно отсталых, или на площадку для обкатки чат-ботов
Оно ж не создает видимости большого количества пользователей на ресурсе. Оно больше похоже или на сайт для умственно отсталых, или на площадку для обкатки чат-ботов
Ограничив в этом, сразу приведёт к не участию в конкурсе как раз честных игроков, так как им почти ничего не останется.
Я думаю тут надо искать проблему в ином, как раз в выравнивании в возможностях игроков.
Хочешь не хочешь а приходиться ловить удачу на высоких коэффициентах, так как нет возможности бороться по другому, кто сутками проводит на сайте. Как раз это и ставит игроков в не равные условия, а стоит словить удачу, как раз другие начинают быть недовольными.
Может для тех кто говорит, что не хочет призы создать отдельный конкурс как раз со звёздами, лычками? Скажу честно мне звёзды, лычки в профиле не интересны.
Для меня интересны новости и поиграть в конкурсе и по возможности выиграть ВИП и приз.
Ограничив в этом, сразу приведёт к не участию в конкурсе как раз честных игроков, так как им почти ничего не останется.
Я думаю тут надо искать проблему в ином, как раз в выравнивании в возможностях игроков.
Хочешь не хочешь а приходиться ловить удачу на высоких коэффициентах, так как нет возможности бороться по другому, кто сутками проводит на сайте. Как раз это и ставит игроков в не равные условия, а стоит словить удачу, как раз другие начинают быть недовольными.
Может для тех кто говорит, что не хочет призы создать отдельный конкурс как раз со звёздами, лычками? Скажу честно мне звёзды, лычки в профиле не интересны.
Для меня интересны новости и поиграть в конкурсе и по возможности выиграть ВИП и приз.
Ну и опционно что-то подкорректировать в випах, например, передачу другому.
Ну и опционно что-то подкорректировать в випах, например, передачу другому.