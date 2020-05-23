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Смолов: «„Сельта“ способна бороться за высокие места»

сегодня, 21:06

Нападающий «Сельты» Федор Смолов поделился мнением о возобновлении тренировок:

Я очень счастлив и взволнован, потому что футбола давно не было. Впервые в своей карьере я не имел возможности выйти на поле два месяца. Все игроки получили возможность тренироваться, да и просто играть в футбол. Я это люблю больше всего в жизни. Здорово, что наконец-то вернулись к тренировкам.

Надеюсь, что чемпионат возобновится как можно быстрее и что мы продолжим набирать очки, избежав вылета. Да и не просто избежать вылета, а показать свою истинную силу фанатам. Знаю, что наш состав достаточно качественный для того, чтобы бороться за самые высокие места.

Ранее власти Испании разрешили Ла Лиге проводить игры с 8 июня.

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Тарасобаня.
Тарасобаня.
сегодня в 21:24
Фигню несет ради пиара очередного.
Foxes
Foxes
сегодня в 21:21
Не с тобой в составе!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 21:20
Федь, на тренировке всегда так кажется, но когда выходишь против соперника...)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:07
через несколько лет ))возможно))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 21:07
Что-то мало верится.
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