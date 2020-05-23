Смолов: «„Сельта“ способна бороться за высокие места»

Нападающий «Сельты» поделился мнением о возобновлении тренировок:

Я очень счастлив и взволнован, потому что футбола давно не было. Впервые в своей карьере я не имел возможности выйти на поле два месяца. Все игроки получили возможность тренироваться, да и просто играть в футбол. Я это люблю больше всего в жизни. Здорово, что наконец-то вернулись к тренировкам.

Надеюсь, что чемпионат возобновится как можно быстрее и что мы продолжим набирать очки, избежав вылета. Да и не просто избежать вылета, а показать свою истинную силу фанатам. Знаю, что наш состав достаточно качественный для того, чтобы бороться за самые высокие места.