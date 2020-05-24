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«Я просто хотел побеждать», — Фабрегас о своём уходе из «Арсенала»

сегодня, 09:26

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о своем уходе из «Арсенала» в 2011 году. 

Я всегда чувствовал, что наша команда конкурентоспособна. Я разговариваю с ребятами из «Челси», моими испанскими друзьями из «Ливерпуля», и все говорят мне одно и то же, что ненавидели играть против нас. Да, никто не любил играть с нами, но мы постоянно проигрывали в больших матчах.

Я всегда чувствовал себя расстроенным из-за это, большие команды всегда имеют преимущество и побеждают. Я был очень молод, я был голоден до побед, я хотел побеждать. 

Мы могли подписывать больших игроков, но не делали этого. Это меня расстраивало, поэтому я просто решил вернуться в «Барселону».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:39
Фабрегаса понять можно, он не единственный, вспомнить хотя бы Ван Перси и Санчеса
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:23
Арсенал в итоге был не самый худший вариант
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:11
Зря ушёл,такая связка была с Аршавиным.
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 09:43
Что сделал,все сам
izrafel
izrafel
сегодня в 09:39
От чего ушел...к тому и пришел
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:27
твоё право)) но как))
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