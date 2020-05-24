«Я просто хотел побеждать», — Фабрегас о своём уходе из «Арсенала»

Полузащитник «Монако» рассказал о своем уходе из «Арсенала» в 2011 году.

Я всегда чувствовал, что наша команда конкурентоспособна. Я разговариваю с ребятами из «Челси», моими испанскими друзьями из «Ливерпуля», и все говорят мне одно и то же, что ненавидели играть против нас. Да, никто не любил играть с нами, но мы постоянно проигрывали в больших матчах.

Я всегда чувствовал себя расстроенным из-за это, большие команды всегда имеют преимущество и побеждают. Я был очень молод, я был голоден до побед, я хотел побеждать.

Мы могли подписывать больших игроков, но не делали этого. Это меня расстраивало, поэтому я просто решил вернуться в «Барселону».