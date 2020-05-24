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Венгер: «Я был очень рад, когда „Ливерпуль“ проиграл „Уотфорду“»

сегодня, 09:25
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что был рад поражению «Ливерпуля» в матче с «Уотфордом» (0:3), так как «мерсисайдцы» могли побить установленный им с «Арсеналом» рекорд. Сезон 2003/04 «канониры» прошли без поражений.

Да, я был очень рад, когда «Ливерпуль» проиграл «Уотфорду». Всегда хочется оставаться единственным рекордсменом. «Ливерпуль действительно мог пройти сезон без поражений. Но это поражение показало, как сложно повторить подобное достижение. В тот день я получил много сообщений от фанатов Арсенала».

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 12:05
никто не сомневался. Зато честно
Мaлик
Мaлик
сегодня в 09:44
Зловредный он оказывается....:)))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 09:27
В следуюшем сезоне Ливерпуль побьет твой рекорд
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:26
Все радуются осечке лидера...
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