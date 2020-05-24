Венгер: «Я был очень рад, когда „Ливерпуль“ проиграл „Уотфорду“»

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сегодня, 09:25

Бывший главный тренер «Арсенала» признался, что был рад поражению «Ливерпуля» в матче с «Уотфордом» (0:3), так как «мерсисайдцы» могли побить установленный им с «Арсеналом» рекорд. Сезон 2003/04 «канониры» прошли без поражений.