Венгер: «Я был очень рад, когда „Ливерпуль“ проиграл „Уотфорду“»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что был рад поражению «Ливерпуля» в матче с «Уотфордом» (0:3), так как «мерсисайдцы» могли побить установленный им с «Арсеналом» рекорд. Сезон 2003/04 «канониры» прошли без поражений.
Да, я был очень рад, когда «Ливерпуль» проиграл «Уотфорду». Всегда хочется оставаться единственным рекордсменом. «Ливерпуль действительно мог пройти сезон без поражений. Но это поражение показало, как сложно повторить подобное достижение. В тот день я получил много сообщений от фанатов Арсенала».