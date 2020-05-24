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Тарасов: «Чувствую, у всех тактика теперь будет „везде пошире“»

сегодня, 20:07

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в России.

Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности. Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» — социальная дистанция. Но вообще, прорвёмся. Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся. А то сейчас в СМИ нагнетают ситуацию.

Но по факту всё под контролем, ну а слухи разные — они всегда есть. Сейчас и в целом о коронавирусе много фейков (чего только ни писали, потом их ловили и они опровергали). Пусть говорят, а мы работаем. 

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 21:42
отлично разбирается в политике ... быть ему сенатором !
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 21:09
Тарасов конечно редкостный имбицил
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:18
а ты то тут причем))) это тебя не касается))
beefs
beefs
сегодня в 20:08
к этому разве можно привыкнуть?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 20:08
Только не такая, как у тебя.
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