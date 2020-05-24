Тарасов: «Чувствую, у всех тактика теперь будет „везде пошире“»

Полузащитник «Рубина» прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в России.

Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности. Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» — социальная дистанция. Но вообще, прорвёмся. Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся. А то сейчас в СМИ нагнетают ситуацию.

Но по факту всё под контролем, ну а слухи разные — они всегда есть. Сейчас и в целом о коронавирусе много фейков (чего только ни писали, потом их ловили и они опровергали). Пусть говорят, а мы работаем.