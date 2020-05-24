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Игрок «Урала» Золотов: «Коронавирус — не самая страшная болезнь»

сегодня, 18:38

Защитник «Урала» Николай Золотов прокомментировал свои слова двухмесячной давности про то, что коронавирус слишком распиарен:

Была слишком большая паника, я и сейчас это не скрываю. Но если проанализировать процент смертности — это не самая страшная болезнь, которая была в мире. Однако очевидно, что многие страны оказались не готовы к такому наплыву больных. Где-то больницы строились наспех, а в имеющихся клиниках больных размещали в коридорах. Почему не думали заранее о том, что мест мало?

Россия и Белоруссия — это одна история, но я не читал и не видел такого, чтобы в Германии, например, не хватало мест в больницах. Значит, там более осознанно и ответственно подходят к своему населению.

Сейчас в Москве будут переходить к смягчению ограничений, какие-то сферы станут все больше оживать. Думаю, что руководители не враги сами себе, и это знак — с болезнью справляются.

Важно, чтобы сами люди подходили к вопросу ответственно. Надеть маску не так сложно. Понимаю, что сейчас тяжело, но нужно внимательнее быть к своему здоровью и здоровью окружающих.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Михаил Славнов (раскрыть)
сегодня в 19:20
Что за смертельная болезнь?Вот рак это смертельная болезнь.А барановирус так себе
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:15
Рак страшнее.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 19:08
Что еще страшнее смертельной болезни?
post-navigator
post-navigator
сегодня в 19:02
Надо ему в Италию съездить. В Бергамо куда-нибудь. Или в Неаполь.
И потроллить местное население на предмет того, что пхаха, каие же они оказывается, 8, что мёрли как мухи! Опасность же преувеличена во много раз! Гречка-плато-роспотребнадзор!
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 18:46
Вирус ИскуственноСозданный,опасности не несет..! Да знаем уже!
Mikki
Mikki ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
сегодня в 18:44
Про почему закрыли конкурс. Задания - это причина, почему не закрыли у нас.
beefs
beefs
сегодня в 18:39
да об этом уже все знают
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