Игрок «Урала» Золотов: «Коронавирус — не самая страшная болезнь»

Защитник «Урала» прокомментировал свои слова двухмесячной давности про то, что коронавирус слишком распиарен:

Была слишком большая паника, я и сейчас это не скрываю. Но если проанализировать процент смертности — это не самая страшная болезнь, которая была в мире. Однако очевидно, что многие страны оказались не готовы к такому наплыву больных. Где-то больницы строились наспех, а в имеющихся клиниках больных размещали в коридорах. Почему не думали заранее о том, что мест мало?

Россия и Белоруссия — это одна история, но я не читал и не видел такого, чтобы в Германии, например, не хватало мест в больницах. Значит, там более осознанно и ответственно подходят к своему населению.

Сейчас в Москве будут переходить к смягчению ограничений, какие-то сферы станут все больше оживать. Думаю, что руководители не враги сами себе, и это знак — с болезнью справляются.

Важно, чтобы сами люди подходили к вопросу ответственно. Надеть маску не так сложно. Понимаю, что сейчас тяжело, но нужно внимательнее быть к своему здоровью и здоровью окружающих.