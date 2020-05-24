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Камболов признался, что ему придется сдерживаться, чтобы не материться

сегодня, 14:02

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов заявил, что ему теперь придется сдерживать себя, чтобы не материться на поле, иначе его будет слышно из-за отсутствия зрителей на трибунах.

Будет ли теперь слышно мат в трансляции? Все всё прекрасно понимают. Да, где-то придётся себя сдерживать. Зато тренера будет лучше слышно. Кому в «Краснодаре» придётся больше всего сдерживаться? Как раз мне. Ха-ха! Надо будет поаккуратнее. Хотя всё в рабочем режиме. Психов у нас нет, чтобы ругаться, просто подсказываем друг другу.

Ранее Руслан Камболов прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

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Все комментарии
Nevastol
Nevastol
сегодня в 15:14, ред.
Всё про свое воспитание выдал.
cevin cigan
cevin cigan ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 15:14
У нас даже иностранцы сначала учатся "крепким" словам. Все мы "журили" Видима Евсеева в матче с Уэльсом и его знаменитым хрен вам!
ДСА
ДСА
сегодня в 14:44
Культура так и прет из него.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:17
В этом недостаток игры без зрителей.
Nevastol
Nevastol
сегодня в 14:13
Маты пополняли недостаток мастерства и вдруг!
Alpribas
Alpribas
сегодня в 14:04
Много Камболова сегодня, столько не наиграл.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:03
не надо ))говори как есть))
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