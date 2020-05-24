Камболов признался, что ему придется сдерживаться, чтобы не материться

Полузащитник «Краснодара» заявил, что ему теперь придется сдерживать себя, чтобы не материться на поле, иначе его будет слышно из-за отсутствия зрителей на трибунах.

Будет ли теперь слышно мат в трансляции? Все всё прекрасно понимают. Да, где-то придётся себя сдерживать. Зато тренера будет лучше слышно. Кому в «Краснодаре» придётся больше всего сдерживаться? Как раз мне. Ха-ха! Надо будет поаккуратнее. Хотя всё в рабочем режиме. Психов у нас нет, чтобы ругаться, просто подсказываем друг другу.