Золотов: «Может быть, после паузы будем готовы к игре даже лучше»

Защитник «Урала» поделился мнением о подготовке к возобновлению сезона, которое намечено на 21 июня:

Разумеется, на паузе не было привычных занятий под постоянным наблюдением тренера в недельном цикле. Но у нас еще есть около месяца, и я уверен, что тренерский штаб нас отлично подготовит, вернет в прежнюю форму. Может быть, мы даже будем готовы еще лучше.

Все-таки перед отъездом нам разослали программу, все тренировались, и никто не приедет обратно в разобранном состоянии с «плюсом» в 10 кг. Думаю, все будет хорошо.

В Германии, как мне показалось, было не так много времени на подготовку — слишком быстро и активно начали.

У нас же в запасе чуть больше времени, плюс мы проходили хорошие предсезонные сборы, мышцы уже должны быть адаптированы. На мой взгляд, эта ситуация мало чем отличается от межсезонья. Нагрузки, конечно, будут больше, но, полагаю, мы справимся.