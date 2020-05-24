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Золотов: «Может быть, после паузы будем готовы к игре даже лучше»

сегодня, 18:45

Защитник «Урала» Николай Золотов поделился мнением о подготовке к возобновлению сезона, которое намечено на 21 июня:

Разумеется, на паузе не было привычных занятий под постоянным наблюдением тренера в недельном цикле. Но у нас еще есть около месяца, и я уверен, что тренерский штаб нас отлично подготовит, вернет в прежнюю форму. Может быть, мы даже будем готовы еще лучше.

Все-таки перед отъездом нам разослали программу, все тренировались, и никто не приедет обратно в разобранном состоянии с «плюсом» в 10 кг. Думаю, все будет хорошо.

В Германии, как мне показалось, было не так много времени на подготовку — слишком быстро и активно начали.

У нас же в запасе чуть больше времени, плюс мы проходили хорошие предсезонные сборы, мышцы уже должны быть адаптированы. На мой взгляд, эта ситуация мало чем отличается от межсезонья. Нагрузки, конечно, будут больше, но, полагаю, мы справимся.

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Все комментарии
Nevastol
Nevastol
сегодня в 19:19
Главное, быть не хуже спартака.
G12ridul
G12ridul
сегодня в 19:13
Скоро всё прояснится.
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 19:03
еще лучше?!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:52
Поглядим как вы готовы?!?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:52
Всё может быть и время покажет.
beefs
beefs
сегодня в 18:50
сомневаюсь я в этом
drug01
drug01
сегодня в 18:48
Желаем удачи
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