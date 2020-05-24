Кафанов: «В Европе сейчас идёт спор, кто лучше — Де Хеа или Эдерсон»

Старший тренер «Ростова» назвал лучших голкиперов в мире:

В Европе сейчас идет спор, кто лучше — Де Хеа или Эдерсон. У Эдерсона самый длинный удар ногой — 75 метров. После его длинных передач «Манчестер Сити» забивает голы и создает опасные моменты. Де Хеа не владеет такой сильной передачей и все его действия связаны с игрой ногами, она правильная, есть логика, он никогда не выбивает мяч просто так, куда попало. На третье место поставил бы Марка-Андре Тер-Штегена, а дальше Мануэль Нойер и Алиссон Беккер. Тут важно определить, о каких именно сторонах вратарей мы говорим.

Вратари за последнее десятилетие стали лучше играть ногами. Вратарь теперь как полевой игрок, он должен хорошо начинать атаку ногами, должен добавлять агрессии, то есть быть 11-м полевым игроком, таких вратарей ищут многие топ-клубы. Вот если по этим показателям брать, то, конечно это главное изменение.

Мы тоже тренируем различные передачи, тренировочный процесс у нас меняется в эту сторону. Но закладывать технику игры ногами надо все же в юношеском футболе, переучивать сложившегося вратаря с возрастом все же намного сложнее.