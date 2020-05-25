«Наполи» не захотел продавать Аллана «Эвертону» за 45 млн евро

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сегодня, 17:24

«Эвертон» продолжает работать над трансфером полузащитника «Наполи» Аллана. «Ириски» предложили неаполитанцам 45 миллионов евро за игрока. «Наполи» отказался от сделки – клуб не устраивает предложенная «Эвертоном» сумма. Неаполитанцы хотят получить за Аллана как минимум 70 миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на Il Mattino.

Отметим, ранее стало известно, что «Эвертон» также сделал предложение по трансферу защитника «Барселоны» Жан-Клера Тодибо.