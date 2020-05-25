Бесплатные звёзды

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сегодня, 11:19

Пандемия пандемией, а трансферный рынок никто не отменял. И там могут быть интересные сделки. «Соккер.ру» — о звездах, которые бесплатно могут летом сменить клуб.

Футболисты во всем мире находятся в «подвешенном» состоянии, не зная, как и когда закончится футбольный сезон из-за пандемии коронавируса. Но у некоторых это состояние еще более запутанное, поскольку предстоящим летом истекают их контракты. Причем из-за все той же неразберихи с календарем их соглашения с клубами закончатся до того, как завершится чемпионат в ряде стран. К тому же не очень понятно, что будет с трансферным окном и с правилами перехода игроков в этом году. Последим за этим, а пока – имена звезд, которые летом могут стать свободными агентами и уже имеют конкретный интерес к себе со стороны других клубов.

Тома Менье ( ПСЖ )

Бельгиец играет достаточно эффективно и ярко, однако в Париже есть другое видение того, кто должен играть на правом фланге обороны. Поэтому речи о новом контракте для Менье не идет. Скорее всего, он покинет Париж в этом году бесплатно, как свободный агент. И этим нужно пользоваться – такие ребята на дороге не валяются. Французская пресса считает, что «Манчестер Юнайтед» ближе остальных к контактам с Менье. Но у 28-летнего бельгийца есть и другие поклонники – дортмундская «Боруссия», «Милан» и «Тоттенхэм». В любом случае для него дефицита в хороших предложениях не будет.

Эдинсон Кавани ( ПСЖ )

Еще одна парижская звезда, которая стоит на выход. Причем Кавани спроваживают из Парижа уже много лет. Но в основном говорилось про реальный трансфер. А теперь вот он может достаться кому-то бесплатно. 33-летний форвард много лет отдал ПСЖ и может себе позволить расслабиться, уйти просто так в другой клуб. Тем более, что к нему есть интерес из Аргентины, Бразилии и Испании. Долгое время за Кавани следил «Атлетико», но планы клуба могли поменяться из-за финансовых проблем, связанных с коронавирусом. Впрочем, трансфер же бесплатный.

Давид Сильва («Манчестер Сити»)

Еще одна звезда клуба шейхов, но уже из Англии. Сильва тоже отдал много лет «Манчестер Сити», став настоящим символом клуба в его новой эпохе. Но всему приходит конец. Сильве 34 года, и он может поиграть в менее интенсивный футбол. Интерес к нему проявляет «Милан», якобы уже даже были переговоры. Но конкуренцию может составить «Интер Майами» — проект Дэвида Бэкхема, который хочет собрать у себя доигрывающих звезд. Наконец, есть вариант с возвращением домой, то есть в «Лас-Пальмас».

Марио Гетце («Боруссия» Дортмунд)

Сам Гетце подтвердил, что готов покинуть Дортмунд ближайшим летом. А спортивный директор клуба Михаэль Цорк заявил, что летом Марио покинет команду. Тут все решено. Но немцу всего 27 лет, и многие помнят, на какой яркий и эффективный футбол он способен. Так что дефицита в предложениях точно не будет, особенно с учетом бесплатного трансфера. Гетце уже предусмотрительно сменил агента, чтобы более тщательно выбрать из вала предложений, к которым готовится. Основной интерес исходит от английских клубов, назывались «Эвертон» и «Вест Хэм».

Педро («Челси»)

Английские эксперты убеждают «Челси» в том, чтобы клуб любыми судьбами договорился о новом контракте с Педро. И сам футболист изъявлял желание остаться в Лондоне. Однако основной раунд переговоров провалился – стороны не смогли согласовать условия нового соглашения. Поэтому крайне вероятно, что Педро летом покинет «Челси». Причем у него уже есть вполне конкретный вариант – это «Рома». Итальянцы готовы платить ему 2,7 миллиона фунтов стерлингов в год плюс бонусы.

Адам Лаллана («Ливерпуль»)

31-летнему англичанину все реже достается игровое время в «Ливерпуле», который, кажется, перерос уровень и возможности работоспособного полузащитника. Но Лаллана еще может приносить пользу. Поэтому интерес к нему проявляет «Лестер». «Лисы» тренирует хорошо знающий Лаллана Брендан Роджерс, который привел хавбека в 2014 году на «Энфилд» из «Саутгемптона». Так что может случиться воссоединение Роджерса и Лаллана.

Виллиан («Челси»)

Агент Виллиана держит в курсе всех событий, которые происходят вокруг будущего его клиента. В частности, он заявил, что они приостановили поиск нового клуба, потому что в кризисных неопределенных условиях некомфортно вести переговоры. Но сам факт того, что бразилец ищет себе новую команду, уже воспринимается как данность. История почти такая же, как у Педро. Переговоры по новому контракту с «Челси» были, но не увенчались успехом – не сошлись по условиям. К Виллиану интерес большой, поэтому будет интересно, где окажется техничный вингер.

Дрис Мертенс («Наполи»)

А вот как раз потенциальная замена Педро и Виллиану. «Челси», если верить итальянским СМИ , уже делал предложения по Мертенсу. Пытался купить его за реальные деньги в январе, но получил отказ, потому что «Наполи» еще надеялся убедить 32-летнего бельгийца продлить договор. Сейчас шансов на это все меньше, но и конкурентов у «Челси» прибавилось. На Мертенса претендуют «Интер» и «Ньюкасл», который озолотился с новыми владельцами. Сам Мертенс, обладая весомым статусом в «Наполи», все-таки хочет себя попробовать где-то в другом месте.

Ян Вертонген («Тоттенхэм»)

Гонку за этим бельгийцем возглавляет «Интер». Вертонгена знают как универсального надежного защитника, а сам он готов принять новый вызов. К тому же в «Тоттенхэме» осознают, что фанаты все чаще выражают недовольство игрой Яна, который сам ранее задал очень высокую планку, а теперь снижает ее уровень. Но перезапустить карьеру никогда не поздно. Особенно с учетом интереса не только со стороны «Интера», но и со стороны «Наполи» и «Ромы».