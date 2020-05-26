Газзаев: «Игроки должны понимать, что ЦСКА — клуб с богатейшими традициями»

Бывший наставник ЦСКА отреагировал на новость о том, что « ВЭБ . РФ » стал основным владельцем клуба.

Не думаю, что это как-то осложнило работу, наоборот, я думаю, что это большой плюс. В сотрудничестве с ВЭБом ЦСКА по определению должен ставить самые большие задачи. Игроки должны понимать, что это клуб с богатейшими традициями и очень высоким международным авторитетом.

Думаю, такое сотрудничество даст новый импульс. Будем надеяться на дальнейшее развитие клуба и успешное выступление не только в России, но и на международной арене.