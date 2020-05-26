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Газзаев: «Игроки должны понимать, что ЦСКА — клуб с богатейшими традициями»

сегодня, 12:06

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на новость о том, что «ВЭБ.РФ» стал основным владельцем клуба.

Не думаю, что это как-то осложнило работу, наоборот, я думаю, что это большой плюс. В сотрудничестве с ВЭБом ЦСКА по определению должен ставить самые большие задачи. Игроки должны понимать, что это клуб с богатейшими традициями и очень высоким международным авторитетом.

Думаю, такое сотрудничество даст новый импульс. Будем надеяться на дальнейшее развитие клуба и успешное выступление не только в России, но и на международной арене.

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Все комментарии
mensk
mensk
сегодня в 12:49
Алания Владикавказ (Спартак Орджоникидзе), которые ты угробил, тоже клубы с богатейшими традициями. Что молчишь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:26
Особенно при гинере традиций прибавилось...
beefs
beefs
сегодня в 12:14
пора менять название клуба...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:08
Игроки это понимают
На посошок
На посошок
сегодня в 12:08
не смешите подковы, ахаха)
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