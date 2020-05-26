Денис Маслов станет новым президентом «Торпедо»

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев подтвердил, что бывший исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом московского клуба.

У Еленцевой кончился контракт, дальше по обоюдному согласию мы решили его не продлевать. За все, что она сделала, я ей выражаю огромную благодарность. Уверен, что мы будем продолжать человеческие отношения. Это чисто бизнес-решение — контракт закончился и стороны решили его не продлевать, здесь нет никакого конфликта и никаких претензий к Елене Васильевне со стороны администрации клуба.