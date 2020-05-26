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Денис Маслов станет новым президентом «Торпедо»

сегодня, 10:15

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев подтвердил, что бывший исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом московского клуба.

У Еленцевой кончился контракт, дальше по обоюдному согласию мы решили его не продлевать. За все, что она сделала, я ей выражаю огромную благодарность. Уверен, что мы будем продолжать человеческие отношения. Это чисто бизнес-решение — контракт закончился и стороны решили его не продлевать, здесь нет никакого конфликта и никаких претензий к Елене Васильевне со стороны администрации клуба.

Новым президентом клуба станет Денис Маслов. Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/21 — закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам, соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задачи по повышению в классе не стоит.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:44
Наверно думают теперь все пойдет по маслу...
VIPded
VIPded
сегодня в 10:33
Слабенько... Место Торпедо в вышке!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 10:16
Пора Торпедо со Спартаком меняться местами. Гыгыгы
beefs
beefs
сегодня в 10:15
это похоже конец Торпедо....
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