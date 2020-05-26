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Лепёхин: «При системе „весна-осень“ летом перерывов практически не было»

сегодня, 10:19

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин считает, что клубы РПЛ будут готовы к возобновлению турнира.

Проблема в чем — в функциональной подготовке? Заложить ее в краткий срок — проверка мастерства главного тренера или тренера по физподготовке. Надо смотреть, кто из футболистов действительно понимает, что делать на поле, а кто — нет. При системе «весна-осень» летом и так перерывов практически не было. Обычно играли в недельном цикле, где-то было два матча в неделю, а где-то двухнедельная пауза. Подстраивать футболистов под определенный график — часть тренерской работы.

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
сегодня в 10:54
Правильно говорит.
twwmk8r6ayv9
twwmk8r6ayv9
сегодня в 10:33
Вексна-осень лучше система
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:21
В России проблема в финансировании. В середине года сложно выкроить деньги из бюджета в случае повышения в классе.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:21
Проблемы надуманы!!!
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