Лепёхин: «При системе „весна-осень“ летом перерывов практически не было»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин считает, что клубы РПЛ будут готовы к возобновлению турнира.

Проблема в чем — в функциональной подготовке? Заложить ее в краткий срок — проверка мастерства главного тренера или тренера по физподготовке. Надо смотреть, кто из футболистов действительно понимает, что делать на поле, а кто — нет. При системе «весна-осень» летом и так перерывов практически не было. Обычно играли в недельном цикле, где-то было два матча в неделю, а где-то двухнедельная пауза. Подстраивать футболистов под определенный график — часть тренерской работы.