Уткин — про выходки Гулиева: «„Спартак“, зачем вам академия?»

Футболист журналист Василий Уткин прокомментировал перевод в дубль «Спартака» полузащитника .

История Аяза Гулиева рисуется крайне показательной для устройства ФК «Спартак Москва». Парня перевели во вторую команду за неразовое хамство по отношению к тренеру. Он отметился идиотским, очевидно, с корнями, с личностным подтекстом скандалом с избиением пешехода. Мне написал знакомый, которого я не назову, что парень всегда хамил персоналу.

Бывают такие люди. Иногда проходит с возрастом. Тут, кажется, не пройдет, и не то чтобы я не верю в людей, но с Аязом случай не первый, после нападения на пешехода, а случилось оно на фоне позорного процесса Кокорина/Мамаева, дела, в котором негодяи учили жизни хулиганов, Гулиев прошел в нескольких шагах от тюрьмы. Когда такие уроки проходят даром… Какие тогда нужны?

Но я совсем не о морали, Гулиев взрослый человек. Не умеет жить в приличном обществе, будет жить в неприличном. Если не научится себя вести… Я все же надеюсь, закон о домашнем насилии пересмотрят и это не кончится именно тем, к чему уверенно идет. Я о «Спартаке».

Парень в клубе, если общедоступные данные не врут, с пяти лет. Что о нем может быть неясно клубу, в котором он рос? А ведь «Спартак» на него потратился дважды. Сперва растя, потом продав и далее выкупив. И на пути этой торговли, а «Спартак» из клубов, которые выращиванию игроков уделяют большое внимание, старается на своей ферме разумно хозяйствовать, не удалось знание тренеров академии как-то извлечь из обжитых тренерских и довести до спортивного директора. Это был бы нормальный процесс; но Гулиева выкупали, в этот момент спортивный директор должен был бы, обязан навести справки и получить досье с примерами из жизни страниц на двадцать.

Этого должно было хватить отговорить от страстного стремления потратиться на такого игрока даже такого закомплексованного паникера, как Олег Кононов. Даже закомплексованного паникера, находящегося в дополнительном паническом цейтноте. Но не смогли.

И возникает единственный вопрос. Если клуб не может разобраться в человеке, которого готовит с пяти лет. Если вот так. То зачем вам академия? На кой-это вот все? Даже коза второй раз баян не берет. Занимайтесь скаутингом. Не надо засорять мозги традициями, традиции сами себя не пользуют, тут мозги нужны.

Вот от такого вывода руки опускаются. Потому что это анекдот. Это басня Крылова, а не многолетняя работа.