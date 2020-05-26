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Быстров: «Игроки на скамейке запасных должны находиться в масках? Это бред»

сегодня, 10:34

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров негативно относится к соблюдению социальной дистанции на тренировках.

Это бред. Какая еще дистанция?! Нельзя с ней тренироваться. Игровые упражнения должны быть футбольными. Это же не танцы, в которых можно на два-три метра танцевать друг от друга. Сближения с соперником не избежать.

Выглядит бредом и то, что футболисты на скамейке запасных должны находиться в масках. Футболисты проводят время в раздевалке, в душ ходят, вместе проводят время и контактируют друг с другом. На поле выходят без масок. Невозможно всю команду тренировать на дистанции! Всё равно при подготовке к чемпионату будут коллективные и тактические моменты, где игроки вынуждены соприкасаться друг с другом.

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Сп62
Сп62
сегодня в 11:23
Володя здесь прав на все 100. Решения должны принимать специалисты в каждом отдельном проекте. Но где сейчас в руководстве найдёшь специалистов? Разве в ГД.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:17
Быстрову всё кажется бредом.
particular
particular
сегодня в 11:00
Бред и профанация... Но выполнение подобных формальных условий позволит осуществить рестарт... Иначе, - вопли, крики и запреты...
Prichal
Prichal
сегодня в 11:00
Хорошо хоть перчатки не заставили одевать и бахилы.
Twisted
Twisted
сегодня в 10:57
Маразм какой то
Eddja
Eddja
сегодня в 10:51
Это дурь.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 10:50
Видимость надо соблюдать.
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