Быстров: «Игроки на скамейке запасных должны находиться в масках? Это бред»

Бывший игрок «Зенита» негативно относится к соблюдению социальной дистанции на тренировках.

Это бред. Какая еще дистанция?! Нельзя с ней тренироваться. Игровые упражнения должны быть футбольными. Это же не танцы, в которых можно на два-три метра танцевать друг от друга. Сближения с соперником не избежать.

Выглядит бредом и то, что футболисты на скамейке запасных должны находиться в масках. Футболисты проводят время в раздевалке, в душ ходят, вместе проводят время и контактируют друг с другом. На поле выходят без масок. Невозможно всю команду тренировать на дистанции! Всё равно при подготовке к чемпионату будут коллективные и тактические моменты, где игроки вынуждены соприкасаться друг с другом.