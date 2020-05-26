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Бэйл: «Многим не нравится, что я играю в гольф»

сегодня, 17:37

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал о своей любви к игре в гольф.

Многим не нравится, что я играю в гольф. Я не вижу в этом никакой проблемы. Я говорил с врачами об этом, никто не имел против этого возражений.

В СМИ думают, что это может плохо влиять на мое состояние. В Америке Стеф Карри [один из лучших игроков НБА нынешнего времени, который также любит гольф] может играть в гольф утром в день игры, а здесь поднимают панику, если я сыграю за два дня до матча.

Я просто люблю играть в гольф. Так можно отвлечься от футбола и плохих мыслей.

Ранее Бэйл рассказал, как играл в гольф с Модричем.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888 ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 18:28
😂😂
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 18:27
Да,поняли уже
))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 18:25
Домахались к человеку.
Играет в гольф, получает хорошую зарплату, особо не мешает клубу.
Завистники...
Oliver S
Oliver S
сегодня в 18:03
Если бы Бейл на футбольное поле всегда выходил с таким же настроем и с такой же самоотдачей, с какими бежит с клюшкой на гольф, вопросов бы не возникало, а на сегодняшний день он - гольфист, изредка пинающий мяч.
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 17:49
лично я только за, играй еще и остальных втягивай, то ли лучше чем в то, во что маргарин играет, ненавижу балет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:47
Да играй ты хоть в домино или Чапая, никому до тебя дела нет...
Alladins
Alladins
сегодня в 17:46
Многим не нравится, что ты не играешь в футбол.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:39
Кому какое дело....
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