Бэйл: «Многим не нравится, что я играю в гольф»

Вингер мадридского «Реала» рассказал о своей любви к игре в гольф.

Многим не нравится, что я играю в гольф. Я не вижу в этом никакой проблемы. Я говорил с врачами об этом, никто не имел против этого возражений.

В СМИ думают, что это может плохо влиять на мое состояние. В Америке Стеф Карри [один из лучших игроков НБА нынешнего времени, который также любит гольф] может играть в гольф утром в день игры, а здесь поднимают панику, если я сыграю за два дня до матча.

Я просто люблю играть в гольф. Так можно отвлечься от футбола и плохих мыслей.