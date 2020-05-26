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Бароне: «Из-за кризиса у нас будет совершенно другой трансферный рынок»

сегодня, 11:43

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне поделился мнением о трансферном рынке после пандемии коронавируса.

Из-за кризиса у нас будет совершенно другой трансферный рынок. Конечно, будет больше арендных сделок и обменов игроками. 

Мы должны быть осторожны, потому что в этот период ценность игроков может снизиться. В этот период небольшие клубы будут испытывать серьезные проблемы, и мы должны помогать системе, а не эксплуатировать ее.

Ранее ходили слухи, что «Фиорентина» хочет подписать шведского форварда Златана Ибрагимовича.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:40
Это и ежу понятно
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:04
А кто в этом сомневается.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:48
Главное что будет))
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