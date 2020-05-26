Бароне: «Из-за кризиса у нас будет совершенно другой трансферный рынок»

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне поделился мнением о трансферном рынке после пандемии коронавируса.

Из-за кризиса у нас будет совершенно другой трансферный рынок. Конечно, будет больше арендных сделок и обменов игроками.

Мы должны быть осторожны, потому что в этот период ценность игроков может снизиться. В этот период небольшие клубы будут испытывать серьезные проблемы, и мы должны помогать системе, а не эксплуатировать ее.