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Нойер: «Это очень важная победа для нас»

сегодня, 00:20
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Германии, в котором мюнхенский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию».

Я счастлив, что нам удалось добыть победу в гостях. Это очень важная победа для нас. Когда играешь с дортмундской «Боруссией» на их стадионе, ты всегда мотивирован на борьбу. Мне кажется, что все это видели.

Мы не чувствовали себя комфортно, когда вели в один мяч. Во втором тайме были моменты, когда «Боруссия» прессинговала нас. Но мы не отставали. Это очень важная победа для нас.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:33
Поздравляем всех с победой так держать!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:24
Конечно важная!!! Отсеяли одного конкурента.
Yurza
Yurza
сегодня в 00:22
Наверное, самая важная.
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