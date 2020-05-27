Нойер: «Это очень важная победа для нас»

Вратарь «Баварии» подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Германии, в котором мюнхенский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию».

Я счастлив, что нам удалось добыть победу в гостях. Это очень важная победа для нас. Когда играешь с дортмундской «Боруссией» на их стадионе, ты всегда мотивирован на борьбу. Мне кажется, что все это видели.

Мы не чувствовали себя комфортно, когда вели в один мяч. Во втором тайме были моменты, когда «Боруссия» прессинговала нас. Но мы не отставали. Это очень важная победа для нас.