«Бавария» шагнула к титулу

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вчера, 23:55

Огромную заявку на оформление чемпионского титула сделала «Бавария», обыграв в Дортмунде «Боруссию». «Соккер.ру» — о главных противостояниях матча.

Встреча между дортмундцами и мюнхенцами заранее описывалась как потенциально чемпионская. Но таковой ее можно было считать при одном исходе – победе «Баварии». Что и случилось. При таком раскладе отрыв мюнхенцев от «Боруссии» увеличивается до семи очков, что при нынешней форме подопечных Ханса-Дитера Флика кажется непреодолимой дистанцией для конкурентов. А вот если бы победила «Боруссия», то это лишь усилило бы ощущение интриги, но не сильно повысило бы шансы самих дортмундцев. В таком случае они все еще отставали бы от «Баварии», но всего на один балл, что создает дополнительную психологическую нагрузку в гонке. Правда, опыт показывает, что чаще этой нагрузки не выдерживают как раз конкуренты «Баварии», а она под любым прессингом чувствует себя превосходно. И раз мы говорим о потенциальных претендентах на титул, то можно отметить основные противостояния в этой встрече. Начнем с полюсов.

Роман Бюрки – Мануэль Нойер

Вратарь «Боруссии» прогрессирует не первый год, а Нойер не первый год ходит в статусе одного из сильнейших голкиперов мира. И уже на первой минуте Нойер вынужден был показывать свою главную фишку — умение играть ногами. Провал в центре обороны «Баварии» он подстраховал, но на подборе оказались люди в желтом. Холанд пробил не успевшего вернуться Нойера, но Боатенг на воротах сработал надежно, подчистив ленточку. Всего же за матч Мануэль совершил четыре сэйва, а Роман – три. Кто-то может обвинить голкипера «Боруссии» и в единственном пропущенном мяче. Всегда есть такое ощущение, когда мяч влетает за шиворот, но мы бы рекомендовали присмотреться к качеству исполнения удара, а не к действию вратаря в данной истории. В еще ряде эпизодов Бюрки не слишком уверенно отрабатывал на выходах, так что в целом к нему больше вопросов, чем к Нойеру.

Эрлинг Холанд – Роберт Левандовски

Для многих любителей и знатоков футбола матч «Боруссии» и «Баварии» был олицетворением противостояния двух невероятных бомбардиров, двух поколений форвардов, которые верховодят в Бундеслиге. Молодость и свежесть Холанда против опыта и чутья Левандовски. Тех, кто ждал их яркой дуэли, настигло разочарование, потому что судьба битвы решалась не форвардами, а центральной зоной и флангами. Хотя основное число ударов нанесли именно они. Холанд пробил пять раз – больше всех в матче. Но успел провести на поле лишь 70 с небольшим минут – получил повреждение. Возможно, его настойчивость рано или поздно помогла бы «Боруссии», но заканчивать ей приходилось с Торганом Азаром на острие, а это немного не его работа. Левандовски пробил четыре раза и в целом смотрелся более тускло, чем Холанд, но больше отрабатывал в глубине поля, выполнял много черновой работы для того, чтобы группа атаки под ним в лице Мюллера, Гнабри и Комана в стартовой вариации могла реализовать себя. От них исходила скрытая угроза, а Роберт вновь показал себя мудрым игроком, который может не только замыкать на острие, но и пахать в черную.

Центральная зона

Тут стоит сказать о групповом взаимодействии и о вкладе в него каждого игрока из обеих команд. Поскольку «Боруссия» избрала расстановку 3-4-2-1, а «Бавария» — 4-2-3-1, конкретно позиция позицию не крыла. Но в коллективной работе выглядывали недостатки одних и достоинства других. «Бавария» очень высоко и агрессивно прессинговала. Это обеспечивалось не только подвижностью полузащиты, но и центральных защитников – Боатенг и Алаба действовали очень высоко. Этим, кстати, были обусловлены просадки на первых минутах, от которых мюнхенцы потом избавились, вкатившись получше в игру. И если в средней части обороны у «Боруссии» Пищек и Хуммельс справлялись тоже более-менее достойно, то полузащита все провалила. У «Баварии» Киммих, Горецка очень качественно поджимали Гнабри, Мюллера и Комана, создавая удушающий обхват чужой штрафной. Тогда как у «Боруссии» Дахуду и Дилейни не хватало резкости и креативности, располагавшиеся выше Азар и Брандт не особо помогали. Именно поэтому уже в перерыве Люсьен Фавр убрал с поля Дилейни и Брандта – первый недостаточно эффективно противостоял прессингу, а второй недостаточно изобретательно разгонял атаки, явно уступая тому же Мюллеру, с кем был схож по функционалу. К слову, именно Брандт упустил и Киммиха, когда тот нанес свой потрясающий удар. Гол так или иначе пришел из центральной области, где была высокая скученность игроков обеих команд, но где при этом баварцы ощущали себя комфортнее. Создать им дискомфорт дортмундцы не смогли.

Ашраф Хакими и Рафаэль Геррейру – Альфонсо Дэвис и Бенжамен Павар

Основные атаки в начале встречи проходили через фланг Хакими, который подтверждал статус самого часто контактирующего с мячом игрока «Боруссии». В этой встрече он, кстати, тоже чаще других работал с мячом, исполнив 93 передачи. Хакими и разыгрывал впереди, и сзади отрабатывал, и в центр смещался. А вот Дэвис свою зону поначалу очень часто проигрывал, причем не только Хакими, но и уходившим туда игроками группы атаки. Это соблазняло дортмундцев, которые частили с перемещением на край молодого канадца, оставляя голым фланг Геррейру, который оказывался выключенным из игры очень часто. А ведь Рафаэль в первых двух матчах «Боруссии» после карантина забивал и вообще был невероятно ярок. Здесь же его оставили не у дел, а Хакими не справился с нагрузкой в итоге. Потому что Дэвис пришел в себя постепенно, освоился и стал терроризировать самостоятельно оборону соперника, используя свое колоссальное преимущество в дриблинге и рывке. Он развил сумасшедшую скорость до 35,3 км/ч в одном из эпизодов. Так что сумел нивелировать свойства Хакими-разыгрывающего и позволил своей команде еще больше расширить ту самую зону окружения. Павар на другом фланге будто больше присматривал за Геррейру, но периодически тоже похаживал вперед, используя для развития атак в основном длинные передачи. Их и другие использовали как эффективный способ ухода от прессинга, получалось не у всех. Возможно, останься Холанд до конца матча, один из его рывков мог бы пройти, но тут уж как получилось.

«Бавария» сумела сохранить контроль над ситуацией, хотя постепенно к концу матча статистические показатели склонились в сторону «Боруссии», которая суммарно и била чаще, и мячом владела не меньше. Но это лишь подчеркивает, что «Бавария» способна даже с прямым конкурентом в борьбе за титул играть, контролируя ритм и характеристики игры. Ведь «Боруссия» впервые за 39 последних домашних матчей в Бундеслиге не смогла забить. А «Бавария» под руководством Флика выиграла в чемпионате 15 из 18 матчей. Такое раньше с ней удавалось только Хосепу Гвардиоле.