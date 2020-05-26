ГлавнаяНовости

Флик: «Сегодня мы хотели сделать шаг вперед»

вчера, 23:55
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 28-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии».

Я не тот человек, который часто смотрит в будущее. Для меня имеет значение то, что происходит здесь и сейчас. Сегодня мы хотели сделать шаг вперед, и мы сделали его.

Я доволен игрой команды. Мы были сосредоточены, решительны, внимательны и очень смелы.

Киммих – тот игрок, которым я всегда доволен и на тренировках, и в матчах. Он всегда выкладывается на все 100 процентов.

Все новости
Хуммельс: «Мы должны надеяться, что „Бавария“ оступится в оставшихся играх»
Сегодня, 01:01 Комментарии1
Нойер: «Это очень важная победа для нас»
Сегодня, 00:20 Комментарии3
Фавр: «Я считаю, что мы заслужили ничью»
Сегодня, 00:07 Комментарии3
«Бавария» шагнула к титулу
Вчера, 23:55Сергей Иванов в блоге Оценочные суждения
Варан: «Команда очень голодна и хочет выиграть всё»
Вчера, 23:09 Комментарии6
Мбаппе: «В этом сезоне „Ливерпуль“ выступает в Премьер-Лиге, как машина»
Вчера, 22:48 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 00:25
Баварию с победой!
drug01
drug01
вчера в 23:56
молодцы так продолжать!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100