Флик: «Сегодня мы хотели сделать шаг вперед»

Наставник «Баварии» поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 28-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии».

Я не тот человек, который часто смотрит в будущее. Для меня имеет значение то, что происходит здесь и сейчас. Сегодня мы хотели сделать шаг вперед, и мы сделали его.

Я доволен игрой команды. Мы были сосредоточены, решительны, внимательны и очень смелы.

Киммих – тот игрок, которым я всегда доволен и на тренировках, и в матчах. Он всегда выкладывается на все 100 процентов.