«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Реалу» за подписание Камавинги

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28 мая 2020, 14:51

«Манчестер Юнайтед» готов поспорить с мадридским «Реалом» за вундеркинда «Ренна» .

Как сообщает источник со ссылкой на Metro, «красные дьяволы» готовы оставить Камавингу в «Ренне» еще на один сезон, отдав его в аренду, если французский клуб согласится продать игрока в МЮ .

Скауты манчестерского клуба посетили больше десяти матчей с участием 17-летнего хавбека, который произвел на них хорошее впечатление. Камавинга был рекомендован руководству «красных дьяволов» Марселем Бутом, который занимает должность руководителя скаутского отдела «Манчестер Юнайтед» и имеет огромное влияние на подписание игроков.