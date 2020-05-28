«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Реалу» за подписание Камавинги

«Манчестер Юнайтед» готов поспорить с мадридским «Реалом» за вундеркинда «Ренна» Эдуардо Камавингу.
Как сообщает источник со ссылкой на Metro, «красные дьяволы» готовы оставить Камавингу в «Ренне» еще на один сезон, отдав его в аренду, если французский клуб согласится продать игрока в МЮ.
Скауты манчестерского клуба посетили больше десяти матчей с участием 17-летнего хавбека, который произвел на них хорошее впечатление. Камавинга был рекомендован руководству «красных дьяволов» Марселем Бутом, который занимает должность руководителя скаутского отдела «Манчестер Юнайтед» и имеет огромное влияние на подписание игроков.