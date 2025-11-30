Бевеев сравнил две победы «Балтики» над «Спартаком»

1764492762

сегодня, 11:52

Вторая победа над московским «Спартаком» была сложнее для калининградской «Балтики». Такое мнение высказал защитник калининградской команды .

В субботу «Балтика» дома обыграла «Спартак» со счетом 1:0 в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ), в первом тайме были удалены защитник команды Ираклий Менелов и главный тренер Андрей Талалаев. В первом круге «Балтика» в большинстве разгромила «Спартак» на выезде со счетом 3:0.

«Хорошая победа, показали характер все. Я не видел удаление Андрея Викторовича, все что не складывается, к лучшему, — сказал Бевеев. — Я играл на дальнем фланге, по-другому как-то чувствовалось. Обидно, что в следующих играх мы будем без тренера на бровке, но есть тренерский штаб, который будет подсказывать».

«Из двух побед над „Спартаком“ сложнее была последняя в любом случае. Мы играли вдесятером, показали характер, то, что мы можем выжимать максимум из таких игр. Давно не могли забить, смогли это сделать, молодцы», — добавил он.