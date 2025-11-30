Бевеев сравнил две победы «Балтики» над «Спартаком»

Вторая победа над московским «Спартаком» была сложнее для калининградской «Балтики». Такое мнение высказал защитник калининградской команды Мингиян Бевеев.
В субботу «Балтика» дома обыграла «Спартак» со счетом 1:0 в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), в первом тайме были удалены защитник команды Ираклий Менелов и главный тренер Андрей Талалаев. В первом круге «Балтика» в большинстве разгромила «Спартак» на выезде со счетом 3:0.
«Хорошая победа, показали характер все. Я не видел удаление Андрея Викторовича, все что не складывается, к лучшему, — сказал Бевеев. — Я играл на дальнем фланге, по-другому как-то чувствовалось. Обидно, что в следующих играх мы будем без тренера на бровке, но есть тренерский штаб, который будет подсказывать».
«Из двух побед над „Спартаком“ сложнее была последняя в любом случае. Мы играли вдесятером, показали характер, то, что мы можем выжимать максимум из таких игр. Давно не могли забить, смогли это сделать, молодцы», — добавил он.
Всё правильно. Но не только виноваты, все приведенные Вами персонажи. Оборона Спартака всегда была слаба, даже у Великого Бескова. Это больное место КБ- исторически. Спартак всегда был силен атакой, во все времена, но с защитой собственных ворот всегда были проблемы. Даже, если вспомнить Спартак-80х, то даже тогда, Спартак пропускал много, и даже тогда, такой дисциплинированный защитник как О.И.Романцев, часто бросал свою позицию и бежал забивать.
Романову предстоит много работы, и я не знаю, или он справится. Надо полностью перестраивать команду, точнее сказать- стиль, рисунок, чтобы создать грамотный баланс. А вчера, как и всегда, ощущался явный перекос в сторону атаки Спартака.
Мне Романов симпатичен. Буду рад, если у него получится.
Проиграть в статусе фаворита ....
Проиграть в статусе фаворита в большинстве — это......
Именно в такие кэфы оценивались победы «МЮ» и «Спартака» после удалений. А ведь команды играли в большинстве больше тайма, но вместо забитых голов умудрялись пропускать!
