Бевеев сравнил две победы «Балтики» над «Спартаком»

сегодня, 11:52
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Вторая победа над московским «Спартаком» была сложнее для калининградской «Балтики». Такое мнение высказал защитник калининградской команды Мингиян Бевеев.

В субботу «Балтика» дома обыграла «Спартак» со счетом 1:0 в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), в первом тайме были удалены защитник команды Ираклий Менелов и главный тренер Андрей Талалаев. В первом круге «Балтика» в большинстве разгромила «Спартак» на выезде со счетом 3:0.

«Хорошая победа, показали характер все. Я не видел удаление Андрея Викторовича, все что не складывается, к лучшему, — сказал Бевеев. — Я играл на дальнем фланге, по-другому как-то чувствовалось. Обидно, что в следующих играх мы будем без тренера на бровке, но есть тренерский штаб, который будет подсказывать».

«Из двух побед над „Спартаком“ сложнее была последняя в любом случае. Мы играли вдесятером, показали характер, то, что мы можем выжимать максимум из таких игр. Давно не могли забить, смогли это сделать, молодцы», — добавил он.

Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:54
В атаке и центре поля, Спартак смотрелся неплохо, я ожидал худшего. А по моментам, и вовсе, Спартак наиграл на победу. А точеные замены не всегда вносят перелом в игру. И что, Мартинс мог изменить, если после удаления у соперника, Спартак имел полное преимущество в центре поля...
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:51, ред.
Ну у меня лично вопрос почему для навала не вышел Мартинс и вообще почему Романов не пытался особо перестроить игру даже когда пропустили? В принципе атаки были и он тоже как и я ожидал что Спартак дожмёт? Может быть. Но выход Мартинса даже мной читался и почему его не произошло я не понял.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:45
Приветствую!!!
Всё правильно. Но не только виноваты, все приведенные Вами персонажи. Оборона Спартака всегда была слаба, даже у Великого Бескова. Это больное место КБ- исторически. Спартак всегда был силен атакой, во все времена, но с защитой собственных ворот всегда были проблемы. Даже, если вспомнить Спартак-80х, то даже тогда, Спартак пропускал много, и даже тогда, такой дисциплинированный защитник как О.И.Романцев, часто бросал свою позицию и бежал забивать.
Романову предстоит много работы, и я не знаю, или он справится. Надо полностью перестраивать команду, точнее сказать- стиль, рисунок, чтобы создать грамотный баланс. А вчера, как и всегда, ощущался явный перекос в сторону атаки Спартака.
Мне Романов симпатичен. Буду рад, если у него получится.
Bad Listener
Bad Listener ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 12:31, ред.
Мне тоже очень давно отзывается история МЮ так как и там и там руководство бизнесмены которым футбол второстепенен и симптоматика на выходе схожая. В основном это ментальная история почивания на лаврах великого клуба и психологические проблемы у всех начиная с самого верха именно такие, мы же великий клуб, нам можно не напрягаясь на лёгком дамском играть
particular
particular
сегодня в 12:29
Говоря языком статистики, - положено начало серии :)
shlomo
shlomo
сегодня в 12:27
Очередное доказательство того, что у МЮ и Спартака......

Проиграть в статусе фаворита ....
Проиграть в статусе фаворита в большинстве — это......

Именно в такие кэфы оценивались победы «МЮ» и «Спартака» после удалений. А ведь команды играли в большинстве больше тайма, но вместо забитых голов умудрялись пропускать!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:25
Да, Балтика хороша и вправду, пусть в этом матче и отскочили, но не без участия спартаковцев, Спартак конечно плох всё ещё, боровщина и абаскалевщина из них долго будет выходить, но футбол показали куда лучше чем до Романова. Не получилось, не фартануло
