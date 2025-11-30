В махачкалинском «Динамо» ожидают прибытие Махачева на ближайший матч

1764482406

сегодня, 09:00

Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» всегда ждет чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата ( UFC ) в двух весовых категориях на своих матчах. Об этом рассказал генеральный директор клуба .

«Мы подарили ему футболку, глава республики подарил ему наши футболки с принтом, с двумя поясами, — сказал Газизов. — Хочу сказать, что это (победа Махачева — прим. источника) огромнейшее достижение для России, достояние России. Это говорит о том, что Дагестан — крутой регион, Россия — лучшая страна».

«Посетит ли он последний домашний матч в этом году? Он знает, что мы его всегда ждем, всех ребят, его близких, Хабиба Нурмагомедова, всех. Мы договаривались о совместной тренировке, я не знаю, как у него будет по времени, но надеемся, потому что приход таких ребят — это всегда большой стимул для команды. Тем более они все любят их. Футболисты команды, конечно, мотивируются, такого уровня люди», — добавил Газизов.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и стал чемпионом организации в полусреднем весе. Ранее он владел поясом в легкой весовой категории.