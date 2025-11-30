Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В махачкалинском «Динамо» ожидают прибытие Махачева на ближайший матч

сегодня, 09:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)-:-Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари НН07.12.2025 в 14:00 Не начался

Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» всегда ждет чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Ислама Махачева на своих матчах. Об этом рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Мы подарили ему футболку, глава республики подарил ему наши футболки с принтом, с двумя поясами, — сказал Газизов. — Хочу сказать, что это (победа Махачева — прим. источника) огромнейшее достижение для России, достояние России. Это говорит о том, что Дагестан — крутой регион, Россия — лучшая страна».

«Посетит ли он последний домашний матч в этом году? Он знает, что мы его всегда ждем, всех ребят, его близких, Хабиба Нурмагомедова, всех. Мы договаривались о совместной тренировке, я не знаю, как у него будет по времени, но надеемся, потому что приход таких ребят — это всегда большой стимул для команды. Тем более они все любят их. Футболисты команды, конечно, мотивируются, такого уровня люди», — добавил Газизов.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и стал чемпионом организации в полусреднем весе. Ранее он владел поясом в легкой весовой категории.

7 декабря «Динамо» в Каспийске примет «Пари НН» в матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноМатч РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» будет посвящен Симоняну
27 ноября
ОфициальноВ Петербурге появится площадь Зенита
27 ноября
Романов рассказал, как взаимодействовал в «Спартаке» со Станковичем
22 ноября
Потасовка с участием футболистов «Спартака» и ЦСКА произошла на матче РПЛ
22 ноября
ОфициальноВ Москве открыли памятник комментатору Василию Уткину
19 ноября
Повязку капитана сборной России на матч с перуанцами посвятили Ленинграду
12 ноября
 
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:33
На этом матче точно будет аншлаг)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:23
Наверное все же посетит матч .... и нужно будет не проиграть Пари НН....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 