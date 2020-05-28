Top.Mail.Ru
Медведев: «Предпочтение может быть только одно — возврат зрителей на арены»

28 мая 2020, 15:55

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что руководство петербургского клуба поддерживает работу РПЛ и РФС по возврату зрителей на стадионы.

Предпочтение может быть только одно — возврат зрителей на стадионы. По моей информации, РПЛ и РФС работают над этим, «Зенит» и я лично поддерживаем этот процесс. Я считаю, что к этому нужно подходить очень осторожно, чтобы исключить негативные последствия. Это достичь возможно, и «Зенит» готов оказать всю необходимую поддержку, используя применяемые нами стандарты обеспечения безопасности на «Газпром Арене», и поделиться с коллегами, с РПЛ и с РФС.

В различных городах нашей страны имеется определенная специфика. Идут сведения, что готовятся к открытию кинотеатров для зрителей при определенных условиях. Очень хочется надеяться, что будут сформулированы условия, когда можно будет вернуться и как вернуться.

Если это произойдет, то мы с большим энтузиазмом выполним все требования. По количеству зрителей — это вопрос, который надо прорабатывать, как и то, на каком расстоянии они будут сидеть, как входить и выходить.

112910415
112910415
28 мая 2020 в 19:47
с разумной осторожностью
Брулин
Брулин
28 мая 2020 в 16:23
Одобрят ! Если не одобрят , то как же тогда парад проводить...
VAN ARM
VAN ARM
28 мая 2020 в 16:01
не будет зрителей не мечтай))
Гость
