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ЛЧ и ЛЕ могут быть доиграны в Лиссабоне в формате «финала восьми»

вчера, 17:14

УЕФА продолжает рассматривать различные форматы доигровки розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. 17 июня исполнительный комитет организации должен будет определиться с датами и форматом проведения турниров.

Один из вариантов — доигровка в формате «финала восьми». Начиная с 1/4 финала, все стадии будут проведены в один матч. Перерыв между играми составит 7-10 дней. Команды будут жить в Лиссабоне. Им предоставят отель и тренировочные поля. Такое решение позволит избежать лишних перелетов для участвующих команд.

Ранее сообщалось, что ЛЧ будет доиграна в формате «финала четырех» в Германии.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:56
Хоть так доиграют еврокубки.
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:49
Хоть так ...
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 19:20
Хоть как то пусть решают уже
Brooklyn888
Brooklyn888 ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 19:19
👍😂😂
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:05
Пусть будет,как будет!
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 18:56
Всегда удивляюсь людей которые выбирают вариант - Затрудняюсь ответить
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:43
главное не в кабинетах!!!!!))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:16
Как выход из сложившейся ситуации но как минимум не нарушится спортивный принцип, все в одинаковых условиях.
Q-J-G
Q-J-G ответ cevin cigan (раскрыть)
вчера в 18:13
В том смысле, что доиграют! А так, ты прав. Хотя, нам от этого ни холодно, ни жарко, в любом случае будем смотреть по ТВ). Да и вряд ли, Лиссабон будет так уж сильно купаться, я в смысле болельщиков на стадионе.... В любом случае будут ограничения...
cevin cigan
cevin cigan ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:01
А что хорошего? Значит только Лиссабон будет купаться в футбольном пиршестве? Нужно разделить ЛЧ и ЛЕ в разные города. Для чего вообще всё смешивать?
Газпром Арена
Газпром Арена
вчера в 17:42
Кубок пердива может быть доигран в Ростове
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:30
Ну пусть хоть так. Можно было бы и, скажем, в Минске...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:16
хотя бы так, и то неплохо
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