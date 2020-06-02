ЛЧ и ЛЕ могут быть доиграны в Лиссабоне в формате «финала восьми»

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вчера, 17:14

УЕФА продолжает рассматривать различные форматы доигровки розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. 17 июня исполнительный комитет организации должен будет определиться с датами и форматом проведения турниров.

Один из вариантов — доигровка в формате «финала восьми». Начиная с 1/4 финала, все стадии будут проведены в один матч. Перерыв между играми составит 7-10 дней. Команды будут жить в Лиссабоне. Им предоставят отель и тренировочные поля. Такое решение позволит избежать лишних перелетов для участвующих команд.