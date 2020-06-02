Селюк: «Лосюк обворовывал собственную фирму»

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал о прошлом скаута «Локомотива» Андрея Лосюка. Недавно появились слухи, что Лосюк на деле выполняет работу спортивного директора.

Насколько я знаю, Лосюка выгнали из компании, потому что он пакет услуг, условно, за 10 тысяч, предлагал дешевле, «по-черному». Его на этом и поймали. Если говорить проще — он обворовывал собственную фирму. Уверен, что эту информацию в случае надобности (например, в ходе судебного разбирательства) подтвердит и сам Wyscout, а также еще несколько клубов РПЛ .