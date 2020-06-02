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Селюк: «Лосюк обворовывал собственную фирму»

вчера, 18:17

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал о прошлом скаута «Локомотива» Андрея Лосюка. Недавно появились слухи, что Лосюк на деле выполняет работу спортивного директора.

Насколько я знаю, Лосюка выгнали из компании, потому что он пакет услуг, условно, за 10 тысяч, предлагал дешевле, «по-черному». Его на этом и поймали. Если говорить проще — он обворовывал собственную фирму. Уверен, что эту информацию в случае надобности (например, в ходе судебного разбирательства) подтвердит и сам Wyscout, а также еще несколько клубов РПЛ.

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ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:58
сливают друг друга, не интересно
AlexTa
AlexTa ответ морозз (раскрыть)
вчера в 22:44
"Простите, часовню тоже я развалил?" и еще вызвал беспорядки в Америке.
морозз
морозз
вчера в 21:03
Походу Паровоз попал в трясину распильщиков денежных ресурсов РЖД, поэтому и Сёмина выкинули! Шарахнули кувалдой по головам болел и чемпионскому тренерскому цеху команды предвкушая попадание денежной массы в свои загребущие руки! Думаю что и Зенит приложил свою дьявольскую руку к развалу Локомотива...убрать конкурента любыми способами, это в стиле Миллера!
112910415
112910415
вчера в 20:36
интересные дела
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:22
А Селюк прям чистый и пушистый.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:16
Постепенно селюк превражается в грязную утку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ iri13 (раскрыть)
вчера в 18:53, ред.
Полная картина будет ясна когда все выскажутся...Селюк,Лосюк,Люсёк,Солюк и пр...
iri13
iri13
вчера в 18:45
Селюк, Лосюк...какое то 1-е апреля..
Balanenok
Balanenok
вчера в 18:27
Осталось обворовать Локомотив.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:21
Селюк все знает
Не верю 90-м
Не верю 90-м
вчера в 18:17
Это большое достижение.
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