МЮ сфокусируется на трансфере Санчо

«Манчестер Юнайтед» не спешит с приобретением центрфорварда. Покупка центрального нападающего не является приоритетным вариантом усиления состава для манкунианцев. МЮ готов сфокусироваться на вопросе трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщают британские СМИ.
Главный тренер «Ман Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет видеть Санчо в своей команде. Вместе с тем «красные дьяволы» не намерены платить за игрока 100 миллионов фунтов стерлингов – сумму, требуемую «Боруссией».
Отметим, ранее сообщалось, что к Санчо также проявляет интерес «Реал».