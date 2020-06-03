МЮ сфокусируется на трансфере Санчо

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сегодня, 11:19

«Манчестер Юнайтед» не спешит с приобретением центрфорварда. Покупка центрального нападающего не является приоритетным вариантом усиления состава для манкунианцев. МЮ готов сфокусироваться на вопросе трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» , сообщают британские СМИ .

Главный тренер «Ман Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет видеть Санчо в своей команде. Вместе с тем «красные дьяволы» не намерены платить за игрока 100 миллионов фунтов стерлингов – сумму, требуемую «Боруссией».

Отметим, ранее сообщалось, что к Санчо также проявляет интерес «Реал».