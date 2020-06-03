ГлавнаяНовости

Спортивный бренд не будет продлевать соглашение с Озилом

сегодня, 12:58

Спортивный бренд «Adidas» не будет продлевать соглашение с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом.

Как сообщает источник со ссылкой на Bild, немецкая фирма спортивной одежды и инвентаря не будет продлевать контракт с Озилом.

31-летний хавбек подписал соглашение с «Adidas» еще в 2013 году, когда выступал за мадридский «Реал». Семилетняя сделка Озила стоила около 22 млн фунтов стерлингов, и он осуществил громкий переход от «Nike» к крупнейшим конкурентам.

Напомним, что за прошлый год немецкий полузащитник заработал 28,7 млн долларов.

Все новости
Слухи«Химки» останутся в ФНЛ
Вчера, 22:32 Комментарии17
«Барселона» начала продавать защитные маски по 18 евро
28 мая ФотоКомментарии17
Газизов — о возможной продаже клуба: «„Уфа“ заточена на бизнес-проекты»
26 мая Комментарии9
СлухиУ «Уфы» могут появиться иностранные владельцы
26 мая Комментарии25
Компания OMV: «В контракте с „Зенитом“ на 25 млн евро нет нарушений»
24 мая Комментарии35
СлухиСлияние «Химок» и «Родины» может сорваться
24 мая Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mphuZ
mphuZ
сегодня в 16:57
Ожидаемо. Сейчас много достойных молодых игроков, на которые можно выделить деньжат.
Adepta
Adepta
сегодня в 13:23
Очень правильно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:16
Озил уже не авторитет!!!
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 13:02
Nike его примет с распростертыми объятиями!
SSPZ
SSPZ
сегодня в 13:00
им виднее как поступать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100