Спортивный бренд не будет продлевать соглашение с Озилом

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сегодня, 12:58

Спортивный бренд «Adidas» не будет продлевать соглашение с полузащитником «Арсенала» .

Как сообщает источник со ссылкой на Bild, немецкая фирма спортивной одежды и инвентаря не будет продлевать контракт с Озилом.

31-летний хавбек подписал соглашение с «Adidas» еще в 2013 году, когда выступал за мадридский «Реал». Семилетняя сделка Озила стоила около 22 млн фунтов стерлингов, и он осуществил громкий переход от «Nike» к крупнейшим конкурентам.

Напомним, что за прошлый год немецкий полузащитник заработал 28,7 млн долларов.