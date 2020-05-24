Компания OMV: «В контракте с „Зенитом“ на 25 млн евро нет нарушений»

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сегодня, 22:06

В Австрии руководство нефтегазовой компании OMV завершило финансовое расследование, в котором фигурировал «Зенит».

Под подозрением был генеральный директор компании Райнер Зеле. Начальство сомневалось в том, что он честно заключил контракт с российским клубом на сумму в 25 млн евро, но проверка показала, что в данном спонсорском соглашении всё чисто.