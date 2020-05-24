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Компания OMV: «В контракте с „Зенитом“ на 25 млн евро нет нарушений»

сегодня, 22:06

В Австрии руководство нефтегазовой компании OMV завершило финансовое расследование, в котором фигурировал «Зенит».

Под подозрением был генеральный директор компании Райнер Зеле. Начальство сомневалось в том, что он честно заключил контракт с российским клубом на сумму в 25 млн евро, но проверка показала, что в данном спонсорском соглашении всё чисто.

Ранее пресса подозревала, что компания помогает «Зениту» «обходить» правила финансового фэйр-плей, якобы поэтому питерский клуб получает от данного спонсора столь крупную сумму. СМИ казалось странным, что за такую сумму (5 млн евро в год) на форме «сине-бело-голубых» нет даже логотипа OMV, он есть только в соцмедиа и на экипировке молодежных команд.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 22:13
Только тарасовские и гинер всё мухлюют и покупают чемпионствва.
Газпром Арена
Газпром Арена
сегодня в 22:11, ред.
Это и так было понятно, Питер играет и побеждает честно, это не Москва
Yurza
Yurza
сегодня в 22:09, ред.
Это все происки врагов.
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