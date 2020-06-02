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«Химки» останутся в ФНЛ

вчера, 22:32

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» поменяют юридическое лицо и станут частной структурой. Также он отметил, что клуб продолжит играть в ФНЛ.

Мы договорились, но до конца пока сделку не завершили. Договариваемся с инвесторами, будет новое юридическое лицо — чисто коммерческое. Соответственно, мы закрываем все долги, я имею в виду июньскую зарплату, и передаем все контракты в новое юрлицо. Оно будет выступать в ФНЛ с задачами выйти в премьер-лигу, поскольку владелец Сергей Ломакин, если мы с ним договоримся, является амбициозным.

Скорее всего, мы останемся в ФНЛ: сейчас такая ситуация, связанная с коронавирусом, надо помогать врачам, плюс экономический спад, поэтому отдавать деньги в футбол — не совсем корректно. Остается задача, чтобы у нас выступали доморощенные игроки, и мы будем всю систему подготовки спортивного резерва строить под «Химки», которые будут не бюджетным, а коммерческим проектом.

Считаю, что это максимально эффективная схема, когда все дети будут стремиться заиграть в хорошем клубе и понимать горизонты планирования. Приходя в любую подмосковную школу, они будут понимать, что всегда могут попасть в «Химки». У нас была такая идеология, и мы хотим ее реализовать, чтобы клуб жил как коммерческий проект долгие годы.

Бюджет клуба точно будет не меньше того, какой он есть сейчас. У Ломакина есть серьезные намерения в следующем сезоне выйти в премьер-лигу. Безусловно, будут изменения в менеджменте и тренерском штабе. Менеджмент будет точно выстроен под профессионалов — это не обсуждается.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:46
Бред какой-то! Как можно стать частным, чисто коммерческим юр. лицом с частным бюджетом, иметь возможность играть в РПЛ, отказаться от неё, что бы поставить амбициозную задачу снова туда выйти в следующем году? Что за мазохизм?
Bikzon
Bikzon
сегодня в 00:14
РПЛ не для них.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:10
Ставка на своих игроков, менеджмент под РФПЛ ....
Похоже где то дядя нагло врет .
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:51
Хорошо, что еще одной бюджетной командой станет меньше.Удачи химчанам в дальнейшем.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:46
Очередной аферистический трюк.
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:30
Мне вот просто интересно, видимо я чего-то недопонимаю. Получается играть в ФНЛ денег хватает. "Бюджет клуба точно будет не меньше того, какой он есть сейчас." Условно в РФПЛ как бы перелетов меньше, уже как бы экономия. Что мешает играть в РФПЛ имеющимися в распоряжении футболистами ? Зачем Ломакину "выступать в ФНЛ с задачами выйти в премьер-лигу," если уже можно играть в РФПЛ?Или новому юр. лицу условно "ФК "Родина" в ФНЛ путем слияния двух клубов играть можно, а в РФПЛ нельзя? Без бутылки не разобраться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:03
Очень странно, что баскетбольные Химки купаются в деньгах, а футбольные не тянут РПЛ. Вряд ли этот парень без помощи бюджета МО потянет футбол в РПЛ
beefs
beefs
вчера в 22:53
хорошо или плохо увидим через полгода
drug01
drug01
вчера в 22:45
Это хорошо!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Дракон1988 (раскрыть)
вчера в 22:41, ред.
Уже не раз обсуждали вопрос о старом дизайне, что он больше не поддерживается технически и все вытекающие из этого последствия. К тому же не было ни одного упоминания о версии дизайна. Соответственно это вводит в заблуждение остальных пользователей.

По поводу старого дизайна, есть в правилах: пункт 5.2, часть "г".

5.2
г) Дизайн 2017 года не поддерживается.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 22:33
На их месте должен быть спартак.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:33
им там и место))
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