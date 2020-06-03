Кузнецов: «Из положенного за меня миллиона до ЦСКА дошло только 200 тысяч»

Экс-футболист ЦСКА рассказал о своем переходе в «Эспаньол» в 1991 году.

Когда ЦСКА приезжал в Испанию, агенты Уркихо и Бергара всё время рядом с командой крутились. Общались с Садыриным, Мурашко. Видимо, наводили мосты. Если не ошибаюсь, сперва сборы и товарищеские матчи ЦСКА организовывали. А потом игроков начали туда перетаскивать.