ГлавнаяНовости

Кузнецов: «Из положенного за меня миллиона до ЦСКА дошло только 200 тысяч»

сегодня, 13:59

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о своем переходе в «Эспаньол» в 1991 году.

Когда ЦСКА приезжал в Испанию, агенты Уркихо и Бергара всё время рядом с командой крутились. Общались с Садыриным, Мурашко. Видимо, наводили мосты. Если не ошибаюсь, сперва сборы и товарищеские матчи ЦСКА организовывали. А потом игроков начали туда перетаскивать.

Естественно, они не просто так делали нам контракты. Наверняка был откат. Уезжая в Испанию, я не знал подробностей. Впоследствии только выяснил, что из положенного за меня миллиона долларов до ЦСКА дошли только 200 тысяч. Когда меня из «Алавеса» в испанский суд вызвали, Иньяки тут же нарисовался: «Ничего не говори – я сам буду говорить». Меня спросили: «Как подписывался контракт? С кем? Были ли посредники?» Я сказал, что заключал контракт с «Эспаньолом», а как договаривались клубы – понятия не имею. Но, думаю, на трансфере в миллион долларов Уркихо с Бергарой нормально наварились – не было смысла ещё и меня обманывать. Да и при моей продаже в «Алавес» Иньяки наверняка получил долю. Срубил деньжат и снова бесследно исчез.

Ранее Кузнецов рассказал о перспективах нападающего Сердара Азмуна в «Зените».  

Все новости
Никифоров рассказал, как из-за проблем с налогами он покинул сборную
Сегодня, 14:31 Комментарии3
Тихонов: «Не думаю, что Сёмин пойдет в тульский „Арсенал“»
Сегодня, 13:49 Комментарии6
Семшов: «Мы готовы ко всему, но хотелось бы играть с болельщиками»
Сегодня, 13:11 Комментарии3
Божович: «Опыт Германии показывает, что наверняка будут травмы»
Сегодня, 12:23 Комментарии7
Темников: «Объединение „Нижнего“ с „Тамбовом“? Дыма без огня не бывает»
Сегодня, 12:04 Комментарии5
Темников: «Для ФНЛ урезание зарплат даже на 20-30% — серьезный удар»
Сегодня, 12:02 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ Pevandr (раскрыть)
сегодня в 16:33
Не зная брода- не суйся в воду.
Гинер президент ЦСКА с 2001 года 😂😂😂
Pevandr
Pevandr
сегодня в 15:43
Гинер с aгентами поделил, зачем ему клуб из прошлого.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:36
Ох уж эти агентишки.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:29
Такие подробности знают те кто лично учавствует в афёре.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:17
Агенты - ушлые ребятишки, себя обделять не будут.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:08
Кто-то ручки себе подогрел.
idres
idres
сегодня в 14:07
Распилить бабки это "святое"...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:07
очень похоже на правду))
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 14:00
Охотно верю. Парочку испанских агентов тех времён даже осудили за махинации.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100